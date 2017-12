Vasp fecha acordo com Infraero A Vasp fechou hoje um acordo para o parcelamento da dívida com a Infraero. Segundo a assessoria de Imprensa da Infraero, o pagamento será parcelado em três vezes: R$ 1,154 milhão até o dia 30 de outubro; R$ 3 milhões até o dia 30 de novembro,e R$ 7,5 milhões até o dia 22 de dezembro. Com isso, a Infraero retira a ação na Justiça que impetrou ontem, em razão da inadimplência da companhia aérea. Ao mesmo tempo, para continuar voando e operando nos 66 aeroportos da Infraero, a Vasp terá que pagar diariamente R$ 63 mil relativos a taxas aeroportuárias. Segundo a Infraero até o momento a Vasp já pagou R$ 504 mil, desde que a cobrança passou a ser exigida. "A decisão é uma comprovação de que a Infraero tem boa vontade com as empresas aéreas", afirmou o presidente da Infraero, Carlos Wilson, por intermédio de sua Assessoria. Quanto à Varig, as negociações para o pagamento da dívida de R$ 118 milhões continuam. A empresa tem até o dia 1º de novembro para negociar esse débito.