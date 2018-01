Vasp foi a empresa aérea mais pontual em 2002 Levantamento sobre a pontualidade das companhias aéreas nacionais realizado pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) apontou a Vasp como a empresa que cumpriu com mais rigor o horário de saída dos vôos no ano passado. A companhia obteve um índice médio de 94%, três pontos porcentuais acima do resultado médio do setor, de 91%. A Varig, com média de 88%, e a TAM, com 89%, foram as empresas menos pontuais, com índices abaixo da média do setor. O índice médio de pontualidade da Gol foi de 93% em 2002. No entanto, em novembro, por causa de problemas operacionais, a Gol registrou o pior índice mensal do setor neste quesito: naquele mês, o seu índice de pontualidade foi de apenas 74%. A companhia recuperou-se em dezembro, quando 82% dos vôos saíram no horário marcado. A Vasp saiu-se melhor também no quesito regularidade, item que mede o cumprimento dos vôos previstos, conforme acerto da companhia com o DAC. A empresa cancelou menos vôos do que as demais no ano passado e manteve números estáveis. A Vasp teve índice de regularidade de 97%, bem acima da média da indústria, que foi de 87%. No geral, todas as empresas pioraram seu desempenho em dezembro, mês de alta demanda turística, quando o índice de regularidade médio foi de apenas 61%. A empresa que mais cancelou vôos foi a Nordeste, subsidiária da Varig, que apresentou média de regularidade de 77%. Também foi a Nordeste a empresa com a pior marca do setor no ano: em dezembro, a sua regularidade foi de apenas 33%, número que puxou para baixo a média anual de todas as empresas. A TAM foi a segunda empresa com mais cancelamentos de vôos em 2002, com média de regularidade de 83%. O seu índice despencou de 82% em setembro para 55% em outubro, mantendo-se neste nível nos últimos meses do ano.