Vasp ganha prazo obter recuperação judicial A Justiça nomeou hoje dois peritos para que no prazo de 20 dias verifiquem se a Vasp reúne as condições exigidas para obter o benefício da recuperação judicial. A medida está sendo requerida pela interventora da Vasp e pelo Ministério Público do Trabalho. Caberá aos peritos verificar se a Vasp tem condições de apresentar os documentos exigidos e em quanto tempo. Somente após o pronunciamento dos peritos a Justiça decidirá sobre o pedido de recuperação judicial da companhia aérea.