Vasp inicia amanhã manutenção em avião para voltar a voar Um avião da Vasp decolará do Aeroporto de Recife (PE) amanhã com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para iniciar serviços de manutenção regular. É a primeira vez que a companhia dá mostras de retomada das operações depois que paralisou os vôos, em janeiro de 2005. Em nota, a empresa informa que ainda não há data para reinício de freqüências regulares. O Departamento de Aviação Civil (DAC) deu homologação para funcionamento de hangares e das oficinas de manutenção da Vasp, inclusive para prestação de serviços a terceiros. A companhia aérea está sob intervenção judicial desde março de 2005, e ingressou na Nova Lei de Falências em outubro, quando teve aceito pela Justiça seu pedido de recuperação judicial. "Em princípio, a Vasp ainda não retoma vôos regulares, mas a chegada da aeronave já sinaliza uma movimentação, que leva otimismo para os trabalhadores que esperam pela volta da operação", diz a companhia, em nota oficial. Os credores vão se reunir em 30 de maio para aprovar o plano de recuperação. Nesta data, será apresentada a conclusão de uma auditoria que avaliará os números de patrimônio e dívidas. Mesmo sem realizar vôos, a Vasp continua a funcionar na antiga sede ao lado de Congonhas, com um grupo de 350 funcionários liderados por três interventores judiciais.