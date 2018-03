Vasp não está operando e funcionários estão em greve Os centros de atendimento da Vasp nos principais aeroportos do País, não funcionam hoje para a venda ou troca de passagens, após a determinação do Departamento de Aviação Civil (DAC) que anunciou a cassação de todas as oito linhas da companhia. Os aeroviários e aeronautas da companhia também estão em greve por tempo indeterminado por causa do não pagamento de salários. Linhas da Vasp já estão disponíveis para concorrentes