Vasp nega cancelamento de vôos neste domingo A Vasp reafirmou neste domingo, por meio de sua assessoria de imprensa, que não suspendeu vôos e que as operações estão normais. Segundo Mário Galvão, responsável pela área de comunicação da Vasp, a empresa está operando de sete a oito vôos diários. No sábado, todos os vôos da empresa foram cancelados no País, como apurou reportagem do Estado. A Vasp, segundo informações do site da companhia, voa para 30 diferentes destinos dentro do Brasil. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, funcionários da supervisão informaram neste domingo à Agência Estado que não receberam qualquer informação sobre cancelamento de vôos da Vasp e, inclusive, teriam visto desde cedo aviões da empresa decolando e aterrissando. Mas, ao buscar informações sobre reserva de passagens na ponte aérea São Paulo-Rio para esta semana, a reportagem foi avisada pela central de reservas da Vasp de que o procedimento só poderá ser realizado a partir de 3 de fevereiro, sem maiores detalhes. As tentativas de aquisição de passagens online para este e outros destinos, por meio do site da Vasp (www.vasp.com.br), também não deram resultado - apenas notificação de erro. A Vasp informou que distribuiria nota oficial esclarecendo sobre as informações de cancelamento de vôo por volta das 16 horas deste domingo.