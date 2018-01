Vasp: nova tarifa para ponte aérea RJ-SP A partir de hoje, a Vasp está oferecendo uma nova tarifa para os vôos na ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro. Os passageiros passarão a pagar uma tarifa de R$99,00, com a possibilidade de parcelar em até 3 vezes, sem entrada e sem juros, no cartão de crédito. Crianças até dois anos de idade que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis podem viajar sem qualquer custo. Segundos dados do Departamento de Aviação Civil (DAC), nos dois últimos meses, a Vasp tem se mantido na liderança da ponte aérea com aproveitamento de 53% em janeiro e 58% na primeira quinzena deste mês. Para os outros destinos atendidos pela VASP, continuam valendo a política tarifária que concede 40% de descontos para todos os vôos nacionais e o desconto promocional de 50% para cerca de 130 trechos em todo o Brasil. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 0800-998277.