Vasp pede para participar da fusão Varig-TAM A Vasp apresentou um pedido para participar do processo de fusão Varig-TAM na última sexta-feira, informou hoje o secretário de Direito Econômico (SDE), Daniel Goldberg. "Isso significa que a Vasp quer se manifestar sobre a forma com que a fusão poderá afetar o mercado de aviação civil", disse. Ele está na Câmara dos Deputados, onde participará de audiência pública para discutir, entre outros temas, a fusão das empresas aéreas. Participarão também da audiência representantes das companhias envolvidas, o presidente do Cade, João Grandino Rodas, o presidente do Departamento de Aviação Civil (DCA), major-brigadeiro Washington Carlos Machado e o secretário-adjunto da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), Luiz Fernando Vasconcellos.