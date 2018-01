Vasp: ponte aérea mais barata A empresa aérea Vasp está realizando uma nova promoção para os vôos para as capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. O voô para ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro está custando R$ 104,00, o vôo São Paulo-Belo Horizonte sai por R$ 129,00 e São Paulo-Brasília custa R$ 175,02. Os preços são correspondentes à passagens de ida ou volta, sem taxas de embarque incluídas e para reservas confirmadas na classe R O pagamento pode ser realizado em até 3 vezes sem juros para compras a partir de R$ 150,00. Em São Paulo, o embarque é realizado no aeroporto de Congonhas. No Rio de Janeiro, o passageiro embarca no Santos Dumont e em Belo Horizonte no aeroporto da Pampulha.