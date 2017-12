Vasp pretende renovar e reduzir frota em 2004 A Vasp está planejando renovar e reduzir sua frota de 32 aviões no próximo ano por causa da demanda menor. Um porta-voz disse hoje que a empresa está em negociações com a Boeing Co. e a Airbus sobre novos leasings de aviões para o ano que vem. Ele acrescentou a empresa também planeja reduzir o tamanho da frota. A quarta maior operadora do Brasil, que registrou no ano passado receita de R$ 1 bilhão, atualmente possui os aviões que utiliza, a maioria deles da Boeing. Como as demais companhias aéreas do País, a Vasp viu a demanda por seus vôos despencar após os atentados terroristas de setembro de 2001 e seus custos ligados ao dólar dispararem com a queda de 35% do real frente à moeda norte-americana no ano passado. A concorrência da Gol contribuiu para prejudicar os negócios da Vasp. A fatia de mercado da Gol saltou para 19% em setembro, de menos de 17% no começo do ano, enquanto a da Vasp caiu para 12%, de cerca de 14%. Com menos de 60% dos assentos de seus vôos ocupados por passageiros pagantes, a Vasp mergulhou em dívidas. A operadora informou hoje que vai emitir R$ 157,432 milhões em debêntures ? títulos privados que remuneram por uma taxa de juros. As informações são da Dow Jones.