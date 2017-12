Vasp quer liderar mercado doméstico A Vasp informou afirmou que se reestruturou financeira e administrativamente e está se preparando para retomar às atividades no mercado regional, ampliando sua fatia de participação no mercado interno. A intenção do presidente da empresa, Wagner Canhedo, é criar a regional "Vasp Express" e iniciar a operação da nova companhia já no primeiro semestre de 2001, efetuando vôos diretos entre as capitais e principais cidades do País e do continente sul-americano. Para isso, a Vasp está promovendo os acertos finais para a aquisição de 20 aeronaves, com capacidade para 50 lugares, e mais 30 unidades para 70 passageiros, em 2002.