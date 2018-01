Vasp reajusta preços das passagens A Vasp anunciou reajustes sobre as passagens aéreas em algumas rotas. No trajeto de São Paulo para Belo Horizonte ou Brasília, o aumento foi de 13,5%. Para o Rio de Janeiro, a passagem aérea subiu 22,3%. No caso da ponte-aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro, o preço da passagem de ida e volta passou de R$ 143 para R$ 175. Na rota São Paulo- Belo Horizonte, a pasagem foi de R$192 para R$ 218. Com destino a Brasília, subiu de R$ 259 para R$ 294.