Vasp regulariza pagamento de salários A difícil situação financeira que atinge a maioria das empresas aéreas não poupou a Vasp, que atrasou o salário dos empregados este mês, assim como tem feito a Varig nos últimos tempos. Mas a Vasp informou que os salários de seus funcionários, que deveriam ter sido pagos no último dia 7, estão sendo regularizados desde ontem. A justificativa da empresa para o atraso de quatro dias no pagamento é a "notória crise de liqüidez que se abate no País". A Vasp garante que não tem atrasado o pagamento do abastecimento de suas aeronaves junto às distribuidoras de combustível BR e Shell. A Vasp tem 32 aviões e detém 13,9% do mercado doméstico de passageiros.