Vasp suspende vôos pelo terceiro dia consecutivo Foram canceladas 27 freqüências em cinco aeroportos diferentes, nesta quinta-feira. Pelo menos 144 vôos já foram interrompidos desde terça-feira e a previsão é de que o transtorno continue e se estenda por mais tempo. As pendências são de ordem operacional, conforme admitiu a própria companhia. O problema teve início na terça-feira, quando 87 vôos deixaram de ser realizados por causa de uma greve de 24 horas realizada por 1 mil pilotos e comissários da companhia. Eles reivindicavam salários atrasados e outras questões trabalhistas. Um dia depois, só em São Paulo, 30 vôos não decolaram. No entanto, a companhia informou que os cancelamentos foram determinados porque há aeronaves em manutenção, o que prejudica a realização de todas as freqüências. Na quinta, o Departamento de Aviação Civil (DAC) comunicou a suspensão, por questões de segurança, de seis aeronaves Boeing 737-200 da Vasp, que só poderão voar após cumpridas exigências técnicas do fabricante. Com essa medida, já chegaria a 13 o número de aviões parados da Vasp. Isso porque, segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), sete aparelhos estavam parados antes da greve. Uma fonte do setor, que pediu para não ser identificada, afirma que quatro aeronaves estariam paradas para um tipo de inspeção obrigatória, chamada Diretriz de Aeronavegabilidade (DA). "Essa inspeção é muito cara, em torno de US$ 1 milhão, e o avião fica inviável economicamente", diz a fonte. Esse especialista conta que está havendo uma espécie de escala: as peças dos aviões parados estariam sendo reutilizadas nas aeronaves que ainda não precisam passar por esse tipo de inspeção.