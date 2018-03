Vasp, TAM e Varig aumentam tarifas aéreas As companhias aéreas Vasp, TAM e Varig anunciaram reajuste nas tarifas a partir de amanhã, para reapassar parte do aumento de custos gerados com a alta de 24% no querosene de aviação. A Vasp aumentará as tarifas em 10% em todas as rotas, enquanto a Varig elevará em 9,6% e a TAM, em 9,3%. Os aumentos não serão válidos para a ponte aérea entre Rio e São Paulo (aeroportos de Santos Dumont - Congonhas). As empresas manterão as promoções em vigência. A Gol informou que está avaliando os custos e não confirmou o aumento. Geralmente, a companhia demora alguns dias a mais do que as concorrentes para mexer nas tarifas.