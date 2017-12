Vasp tem 24 aviões penhorados por causa de dívida O ministro da Previdênca, Waldeck Ornélas, confirmou que estão penhoradas 24 aeronaves da Vasp, por conta de uma dívida junto ao INSS no valor de R$ 275,3 mi. Segundo o ministro, de um total de R$ 4,5 mi que a Vasp deveria recolher em contribuições correntes mensais, a empresa pagou no segundo semestre do ano passado uma média mensal de apenas R$ 20 mil. Ornélas disse que pediu ao comitê gestor do Refis a análise da exclusão da Vasp do sistema. A empresa está lançando mão de liminares judiciais para utilizar o crédito com o fundo aeroviário. Segundo a Previdência, a Vasp poderia até utilizar este crédito para reduzir seu estoque da dívida, mas não o pagamento corrente.