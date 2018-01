Vasp terá de refazer balanço de 1999 O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu manter a determinação de que a Vasp refaça e republique suas demonstrações financeiras de dezembro de 1999. A decisão foi tomada mediante julgamento de recursos interpostos pela Vasp de decisões da Superintendência de Relações com Empresas (SEP), uma das áreas técnicas da CVM. Nas demonstrações, segundo a CVM, foram encontradas falhas confirmadas pelos auditores independentes da companhia, como a indevida transferência para o passivo de longo prazo de débitos no valor de R$ 834.336.000,00. Essas dívidas, de acordo com o Colegiado, deveriam constar no passivo de curto prazo (circulante), já que, ao contrário do que alega a companhia, ainda não haviam sido renegociados nem mesmo quando da publicação das demonstrações financeiras, em março de 2000. Outra falha detectada pela CVM diz respeito à contabilização indevida, no ativo, de créditos tributários no valor de R$ 247.491.000,00. Esse valor, de acordo com as regras contábeis, só poderia ser contabilizado, para compensação futura, se a companhia tivesse histórico e perspectivas de rentabilidade. Isso porque esses créditos só serão utilizáveis se houver imposto de renda sobre o lucro. Como os próprios auditores fizeram ressalva quanto à continuidade da companhia, não é permitida a contabilização daquele crédito. O Colegiado da CVM também decidiu manter a determinação para que a Vasp refaça e apresente novamente suas demonstrações trimestrais do 2° trimestre de 2000. Os informativos tiveram contabilizados no ativo, indevidamente, créditos destinados à compensação com débitos da companhia à Seguridade Social, no valor de R$ 37.276.000,00. Esse ponto, segundo a CVM, teve também ressalva dos auditores independentes. O erro, segundo as regras contábeis, decorre do fato de que a Vasp obteve tal crédito apenas por uma decisão liminar, em matéria ainda controvertida sobre contribuições ao Fundo Aeroviário. Nesse ponto, informa a CVM, não há jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e, portanto, a decisão pode vir a ser reformada em grau de recurso ou pelo próprio juízo que concedeu a antecipação da tutela, quando do exame final do processo.