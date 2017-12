Vasp terá descontos de até 50% em março A partir de 1º de março, a Vasp lançará no mercado uma campanha promocional que prevê descontos de até 50% para vários vôos nacionais. Durante a promoção, sem término definido, a passagem de ida e volta para o trecho Brasília/Porto Alegre custará R$264,00. Para o trecho Belo Horizonte/Salvador o valor da passagem de ida e volta será de R$190,00 e para Florianópolis/Rio de Janeiro R$187,00. Todas essas tarifas poderão ser parceladas em até três vezes, sem entrada e sem juros no cartão de crédito. Nas ponte aéreas São Paulo/ Rio de Janeiro, São Paulo/Belo Horizonte e São Paulo/Brasília, que já têm descontos de 50%, a promoção permitirá que o passageiro adquira apenas um trecho da viagem e pague em duas vezes, sem entrada e sem juros, também através de cartões de crédito. Um trecho São Paulo/Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser adquirido por duas parcelas de R$52,00. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone 0800-998277.