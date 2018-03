Vaz apresenta chapa para eleições da Fiesp O empresário Claudio Vaz apresentou hoje a lista de 193 nomes que integram sua chapa, de situação, para as eleições à presidência do sistema Fiesp/Ciesp . Paulo Skaf, candidato da oposição, registrou sua lista de candidatos no dia 8. Os dois primeiros vice-presidentes de Vaz, anunciados hoje, são Nildo Masini, da Ipiranga Aços Especiais, e Fausto Cestari, da MRS Indústria e Comércio. Na chapa de Skaf, concorrem aos mesmos cargos Benjamin Steinbruch, da CSN, e João Guilherme Sabino Ometto, das Usinas da Barra e São Martinho. Os dois candidatos afirmam ter números suficientes de votos para vender as eleições. Mas ainda há 31 sindicatos votantes que estão em processo de eleição e podem mudar de posição. Além disso, nove sindicatos não participam de qualquer das duas chapas e, por fim, outras nove associações estão inscritas nas duas chapas. "A eleição não está definida", disse Vaz, ao apresentar a lista. As eleições acontecem em 25 de agosto.