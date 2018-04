VBC registra prejuízo de R$ 15,3 milhões A VBC Participações, que detém participações diretas e indiretas nas distribuidoras CPFL, CPFL Piratininga e RGE, e nas geradoras CPFL Geração, Semesa e Ceran, entre outras, registrou um prejuízo líquido de R$ 15,330 milhões em 2001. O resultado representou uma melhoria em relação ao registrado em 2000, quando o grupo apurou um prejuízo de R$ 303,863 milhões. A VBC Participações, que tem como acionistas os grupos Votorantim, Bradespar e Camargo Corrêa, obteve um resultado operacional positivo de R$ 370 milhões em 2001, apesar dos problemas causados pelo racionamento de energia elétrica e pela volatilidade do real frente ao dólar. Em 2000, a companhia havia amargado um resultado operacional negativo de R$ 353,368 milhões. O grupo registrou um crescimento de 48% da receita operacional com o fornecimento de energia realizado pelas distribuidoras nas quais detém participações, totalizando R$ 2,873 bilhões. Com o suprimento de energia - venda de eletricidade pelas geradoras -, o grupo registrou um aumento de 54,6%, para um montante de R$ 330,274 milhões.