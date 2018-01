Vedete do dia é taxa de juro Todo o mercado financeiro estará de olho hoje no resultado da reunião do Copom. Mas raros são aqueles que esperam novidades. A expectativa é de que a taxa Selic seja mantida em 18,5% ao ano, sem viés de alta ou baixa. Ou seja: o governo vai manter a posição mais neutra possível diante da atual crise dos mercados internacionais. Se não fosse a crise, com as quedas fortes das bolsas norte-americanas, e suas conseqüências para o Brasil, haveria espaço para a continuidade da redução das taxas de juros. Já em abril era esta a expectativa, que foi por água abaixo quando o Copom mostrou que sua decisão não depende apenas do comportamento da inflação, mas da instabilidade do mercado financeiro internacional. O risco da inflação O Copom deve se manter conservador por conta de haver riscos de uma alta mais forte do dólar. Se a crise internacional se agravar, o dólar aqui no Brasil pode continuar subindo, especialmente pela saída de capital de investidores e também pela compra por parte de quem quer fazer um seguro contra o risco, se segurando na moeda forte. E o dólar mais caro se transforma em inflação, pelos preços dos produtos importados e também pela alta dos preços em reais dos produtos exportados. É o risco de inflação que vai sustentar a taxa de juro. Afinal, é mais confortável para o governo manter hoje a taxa, sendo conservador, do que reduzir agora os juros e depois ser obrigado a subir as taxas. O efeito negativo sobre a credibilidade seria grande em caso de alternância de políticas. Alta do dólar preocupa A alta do dólar é um sinal que reforça a cautela do Copom. Ontem, o dólar oficial fechou na ponta de venda em R$ 1,8537, com alta de 0,37%. Esta é a taxa cambial mais alta deste ano. Existe pressão por parte de quem precisa pagar seus débitos no exterior. Agora em junho, há saídas privadas e oficiais estimadas em US$ 3,8 bilhões. Mas também há pressão de compra por parte de quem deseja se defender de uma eventual alta mais forte do dólar, como mecanismo de proteção. Como o dólar é um termômetro rápido, é nele também que o Copom estará se baseando para tentar ver riscos futuros.