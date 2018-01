Veículos: ainda há descontos para modelos 2001 Com a chegada da linha 2002, concessionárias estão oferecendo descontos para acabar com as últimas unidades das versões 2001. A Fiat Milano (3731-3344) tem o Palio EX 1.0 8V de três portas 2001/2002 com kit visibilidade (vidro traseiro térmico com lavador e limpador e regulagem interna dos retrovisores) por R$ 15.370,00, incluindo frete e pintura sólida. Outra promoção é o Palio 1.0 16V 2001/2002 série 25 Anos. O modelo está sendo oferecido por R$ 20.290,00. Os preços valem para pagamentos à vista. Quem optar por carros da Ford também encontrará preços promocionais na revenda Eufrásio (3816-4100). A picape Ranger 2001 cabine dupla, motor a gasolina e ar-condicionado sai por R$ 34.500,00. O Escort 1.6 GL com ar-condicionado está custando R$ 25.200,00. Já o preço do Focus Ghia foi reduzido para R$ 39.900,00 (frete incluso). Nesta autorizada, o financiamento pode ser feito com entrada de 30% e o restante parcelado em 36 meses, com taxas de juros de 1,99%. A revenda ainda oferece bônus de R$ 1.500,00 para o Fiesta e R$ 1.400,00 para o Ka, ambos 2002. Seguro grátis Na compra de qualquer modelo das linhas Corsa 2001 e 2002, o comprador ganha na Itororó Veículos (6914-8666) o seguro por seis meses. Além disso, o Corsa Sedan 1.0 8V série Milenium (2001) está custando R$ 18 mil (frete incluso). Com entrada de 20%, o carro pode ser financiado em até 36 meses com taxas de juros de 2,74%. A revenda ainda dispõe do Astra 2.0 com ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico por R$ 31 mil. Toda a linha do modelo pode ser financiada com taxas de juro zero, segundo o gerente de vendas da Itororó, Geraldo Dutra. A Renault Alliance (3772-7000) oferece o Clio 1.6 RN 2001 com ar-condicionado, direção hidráulica, pintura metálica e frete por R$ 24.500,00. O Clio Sedan RT 1.6 2001 está custando R$ 28 mil. O pagamento pode ser feito em 24 meses, com 50% de entrada e taxa de juro de 0,99%. A Volks Cobervel (3685-1555) traz planos de financiamento para todos os carros Volkswagen em até 48 vezes sem entrada. Se fechar o negócio com um dos bancos conveniados com a empresa, o cliente ganha documentação e IPVA na compra de qualquer carro na cor branca. O Gol Special sai por R$ 12.990,00. Já o Gol 1.0 16V Plus de cinco portas custa R$ 17.990,00. Os valores não incluem frete. A Cobervel também entrega um termo de compromisso que possibilita ao cliente, no prazo de dois dias após a compra, receber a diferença do valor pago a mais, caso encontre o mesmo veículo por preço mais em conta (a informação veiculada deve ser comprovada). Já a Brasilwagen (6160-0707) oferece o Gol 1.0 16V Turbo com três portas por R$ 24.750,00, equipado com ar-condicionado, direção hidráulica e rodas de liga leve. A revenda também está com um lote de 190 unidades do Santana 2.0 2001/2002, com desconto. Equipado com ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico, o sedã tem preço de R$ 29 mil na cor sólida, R$ 29.500,00 com pintura metálica e R$ 30 mil, perolizada. A Honda H Point (3030-1500) oferece o Accord EX 2.3 por R$ 68.756,00, e a versão EX-R custa R$ 76.338,00. Os preços sugeridos pela Honda são R$ 74.331,00 e R$ 82.432,00, respectivamente. A mesma revenda oferece o CR-V automático por R$ 78.722,00 - seu preço sugerido é de R$ 82.432,00. As condições de financiamento são de 24 meses, com entrada de 40% e taxas de juros de 1,89% ao mês.