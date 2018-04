Veículos: grandes estoques garantem promoções Estoques acima de 100 mil unidades, muitas delas fabricadas em 2001, estão mantendo aquecidas as promoções no mercado de carros. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos (Fenabrave), os estoques nas lojas estão no mesmo nível de dezembro, quando havia 107 mil unidades nas revendas. Somando com as fábricas, chegava a 145 mil o número de veículos disponíveis. "O volume não mudou, pois até o dia 14 o mercado ficou parado", disse o presidente da Fenabrave, Hugo Maia. Mesmo com os altos estoques, as empresas promoveram reajustes no início do mês, com aumentos médios de 2%. Logo em seguida, iniciaram promoções. Como a concorrência no mercado vai aumentar com as novas empresas, e a previsão deste ano é de um crescimento de apenas 5% nas vendas, as montadoras devem repetir a guerra de promoções travada a partir de setembro, quando uma marca iniciava uma campanha e era copiada pela concorrência. A exemplo do que ocorreu com a cobrança do juro zero, lançada pela General Motors e depois adotada por outras marcas, neste mês a corrida está em torno do alongamento do prazo de financiamento. A Ford lançou um programa para pagamento em 50 meses, com entrada de R$ 900, e foi seguida pela Volkswagen e Fiat, que passaram a oferecer planos de 48 meses e entradas baixas. Aproveitando o mote, a General Motors iniciou esta semana a campanha denominada "Segredo Chevrolet". A empresa convida o consumidor a ir a uma loja alegando não poder informar a promoção, para que esta não seja copiada pela concorrência. As revendas oferecem descontos para alguns modelos, como o Celta, vendido a R$ 14.390 na versão 2002, valor R$ 817 abaixo da tabela. A versão 2001 tem o mesmo desconto e é vendida a R$ 14.063. Quem compra Corsa ganha um CD Player. A Volks iniciou o ano oferecendo bônus para vários produtos, como o Gol Special, Golf e Polo Classic, vendidos com descontos de 9% e 10%. Há lojas com promoções extras. A Sopave, por exemplo, oferece o importado Bora por R$ 92 mil. A diferença do preço de tabela é de R$ 20 mil, suficiente para comprar um popular equipado. Cuidado com as promoções O consumidor deve ficar atento às promoções oferecidas pelas montadoras. No caso dos planos de financiamento com taxa de juro zero, é preciso atentar para o valor a ser parcelado, já que a taxa de juros pode estar embutida no preço do carro. Já as promoções que oferecem um alongamento do prazo de pagamento costumam cobrar juros mais elevados para o financiamento, pois o risco de inadimplência é maior. Veja mais informações no link abaixo.