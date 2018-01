Veículos: proposta de renovação é arquivada A proposta de renovação de frota de veículos, que montadoras, metalúrgicos e governo vinham discutindo desde o ano passado foi para o arquivo morto na última quinta-feira. Já estava na geladeira depois que o ministro do Desenvolvimento, Alcides Tápias, comunicara, há pouco menos de dois meses, que o governo aceitaria, no máximo, discutir um plano vinculado ao carro a álcool. Na última quinta-feira em Brasília, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), José Carlos Pinheiro Neto, comunicou ao ministro que sua entidade estava fora das discussões para um programa restrito ao carro a álcool. Hoje, o presidente da Anfavea telefonou para Luiz Marinho, presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, e Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical, para comunicar-lhes a posição da Anfavea.