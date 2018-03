Veículos tiveram o melhor janeiro dos últimos 10 anos Janeiro de 2007 foi o melhor mês dos últimos dez anos para o comércio automotivo. As vendas de veículos automotores no varejo cresceram 19,12% no primeiro mês de 2007, em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando 274.558 unidades, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Na comparação com dezembro de 2006, houve uma queda de 19,53%. Os números totalizam os dados fechados até 29 de janeiro e estimativa para os últimos dois dias (30 e 31). Os dados fechados serão divulgados na quinta-feira pela entidade. Os números levam em conta os dados de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários.