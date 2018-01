Veja a cartilha de crédito O site de Finanças Pessoais possui uma cartilha completa com dicas, informações e orientações sobre as operações de crédito disponíveis no mercado. Nela o consumidor vai encontrar todas as explicações sobre as diversas formas de crédito e poderá avaliar por meio de textos e links qual a o melhor sistema de crédito que se encaixa com o seu bolso e seu perfil. O consumidor também tem à sua disposição tabelas que trazem os juros do cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento de veículos, juros do comércio, na aquisição de bens e seguros de veículos. Estas tabelas são atualizadas mensalmente e as informações são captadas nas instituições financeiras e empresas que prestam serviço na área de crédito. Confira nos links abaixo todo o conteúdo da cartilha e das tabelas com todas as informações sobre crédito.