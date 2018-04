Veja a história e os números da Petrobras

A Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) surgiu em outubro de 1953, com a edição da Lei 2.004, com o objetivo de executar as atividades do setor petróleo no Brasil em nome da União. Até 1997, a empresa detinha o monopólio das operações de exploração e produção de petróleo, bem como as demais atividades ligadas ao setor, à exceção da distribuição atacadista e da revenda no varejo pelos postos de abastecimento.

Mapa da Petrobras mostra as reservas do pré-sal na costa brasileira

Veja também:

O novo marco regulatório do petróleo

Em 1997, o Brasil, através da Petrobras, ingressou no grupo de 16 países que produz mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. No mesmo ano, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei que abria as atividades da indústria petrolífera no Brasil à iniciativa privada.

No dia 21 de abril de 2006, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início à produção da plataforma P-50, no Campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos, o que permitiu ao Brasil atingir auto-suficiência em petróleo.

Atualmente, a Companhia está presente em 27 países. Em 2007, a Petrobras foi classificada como a 7ª maior empresa de petróleo do mundo com ações negociadas em bolsas de valores, de acordo com a Petroleum Intelligence Weekly (PIW), publicação que divulga anualmente o ranking das 50 maiores e mais importantes empresas de petróleo. Além disso, no início de 2008, a Petrobras foi reconhecida através de pesquisa da Management & Excellence (M&E) a petroleira mais sustentável do mundo.

A Petrobras iniciou as obras do Centro de Integração do Comperj, em São Gonçalo, também em 2007. O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro tem investimentos previstos em torno de US$ 8,38 bilhões. Com início de operação previsto para 2012, o Comperj estimulará a instalação de indústrias de bens de consumo e irá gerar cerca de 212 mil empregos diretos e indiretos.

Em 8 de novembro de 2007, a Petrobras anunciou a descoberta de uma reserva de cinco bilhões a oito bilhões de barris de petróleo de boa qualidade e gás abaixo da camada de sal em um poço na área Tupi, localizada na Bacia de Santos. A descoberta poderia representar um aumento de 50% nas reservas atuais e tornar o Brasil um país exportador de petróleo. Essa foi a primeira descoberta de reservas de petróleo na camada pré-sal.

A Petrobras em números (dados referentes ao ano de 2008)

Receitas líquidas

R$ 215.118.000

Lucro líquido

R$ 32.988.000

Investimentos

R$ 53,3 bilhões

Acionistas

208.962

Exploração

109 sondas de perfuração

Reservas (CRITÉRIO SEC)

11,19 bilhões de barris de óleo e gás equivalente (boe)

Poços produtores

13.174

Plataformas de produção

112 (78 fixas; 34 flutuantes)

Produção diária

1.978.000 barris por dia - bpd de petróleo e LGN

422.000 barris de gás natural

Refinarias

16

Rendimento das refinarias

1.937.000 barris por dia

Dutos

25.197 km

Frota de navios

189 (54 de propriedade da Petrobras)

Postos

5.998

Fertilizantes

3 Fábricas

Fonte: Petrobras