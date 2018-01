Veja a íntegra da carta do BC ao ministro da Fazenda O presidente do Banco Central brasileiro, Henrique Meirelles, enviou nesta terça-feira uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, onde define em 8,5% a meta ajustada para a inflação em 2003 e em 5,5% para 2004. Na carta, Meirelles também explica que a definição da meta ajustada para 2003 pressupõe que a inflação dos preços administrados (como os das tarifas de combustíveis e de energia) seja de 14% e que um terço da inércia inflacionária seja combatido ao longo deste ano. Para ver a carta na íntegra, clique no link abaixo. Veja a íntegra da carta do Banco Central (.PDF) Para habilitar seu computador a abrir arquivos no formato PDF (Portable Document Format), é necessário instalar o progama específico desenvolvido pela empresa Adobe. Se você não tem o programa, clique no link abaixo e siga as instruções: http://www.adobe.com.br/products/acrobat/readstep2.html