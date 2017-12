Veja a nova carteira do Ibovespa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) divulgou há pouco a nova carteira teórica do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa -, para o período de maio a agosto, já excluindo as ações da Telesp e da Tele Sudeste Celular, após a oferta de troca por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Telefónica. Como a oferta teve adesão superior a 90% das ações sob a custódia da Bolsa, os papéis foram retirados do Índice. Confira abaixo a nova composição do Ibovespa. Código Ação Tipo Participação % (1) ACES4 ACESITA PN * 1,048 ARCZ6 ARACRUZ PNB 0,36 BESP4 BANESPA PN * 2,231 BBDC4 BRADESCO PN * 5,039 BRHA4 BRAHMA PN * 0,999 BBAS3 BRASIL ON * 0,224 BBAS4 BRASIL PN * 1,282 CLSC6 CELESC PNB 1,251 CMIG3 CEMIG ON * 0,195 CMIG4 CEMIG PN * 4,204 CESP4 CESP PN * 1,058 CPLE6 COPEL PNB* 1,422 CPNE5 COPENE PNA* 0,254 CPSL3 COPESUL ON * 0,094 DURA4 DURATEX PN * 0,098 ELET3 ELETROBRAS ON * 3,389 ELET6 ELETROBRAS PNB* 6,902 ELPL4 ELETROPAULO PN * 0,846 EMBR3 EMBRAER ON 2,29 EMBR4 EMBRAER PN 0,828 EBTP3 EMBRATEL PAR ON * 1,821 EBTP4 EMBRATEL PAR PN * 4,896 GETI4 GER TIETE PN * 0,519 GRSU3 GERASUL ON * 0,304 PLIM4 GLOBO CABO PN 4,579 INEP4 INEPAR PN * 0,689 PTIP4 IPIRANGA PET PN * 0,447 ITAU4 ITAUBANCO PN * 1,76 ITSA4 ITAUSA PN 1,548 KLAB4 KLABIN PN 0,359 LIGH3 LIGHT ON * 0,697 PETR3 PETROBRAS ON * 2,243 PETR4 PETROBRAS PN * 10,186 BRDT4 PETROBRAS BR PN * 0,645 SBSP3 SABESP ON * 0,63 CSNA3 SID NACIONAL ON * 0,702 CSTB4 SID TUBARAO PN * 0,442 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 0,507 TCSL4 TELE CL SUL PN * 1,178 TCOC4 TELE CTR OES PN * 1,34 TCSP3 TELE CTR SUL ON * 1,222 TCSP4 TELE CTR SUL PN * 4,493 TNEP4 TELE NORD CL PN * 1,039 TNLP3 TELEMAR ON * 2,26 TNLP4 TELEMAR PN * 8,475 TEPR4 TELEPAR PN * 0,622 TERJ4 TELERJ PN * 0,979 TSPP4 TELESP CL PA PN * 5,236 TRPL4 TRAN PAULIST PN * 0,58 USIM5 USIMINAS PNA 1,253 VCPA4 V C P PN * 0,362 VALE5 VALE R DOCE PNA 3,972 QUANTIDADE TEÓRICA TOTAL 100 * :Cotação por lote de mil ações (1) Participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 03/07/2000, sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis. Veja na seqüência perspectivas para o principal papel do Ibovespa.