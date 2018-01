Veja a nova carteira do Ibovespa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acaba de divulgar a carteira definitiva do Ibovespa, índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bovespa, para o período de janeiro a abril de 2001. As mudanças passam a ser válidas a partir do pregão de hoje. Veja a seguir a composição. Código Ação Tipo Participação (%) ** ACES4 ACESITA PN * 1,172 AMBV4 AMBEV PN * 1,016 ARCZ6 ARACRUZ PNB 0,882 BESP4 BANESPA PN * 2,511 BBDC4 BRADESCO PN * 3,733 BRAP4 BRADESPAR PN * 2,124 BBAS3 BRASIL ON * 0,181 BBAS4 BRASIL PN * 0,792 TCSP3 BRASIL T PAR ON * 1,377 TCSP4 BRASIL T PAR PN * 4,331 TEPR4 BRASIL TELEC PN * 2,193 CLSC6 CELESC PNB 0,715 CMIG3 CEMIG ON * 0,15 CMIG4 CEMIG PN * 3,181 CESP4 CESP PN * 1,128 CPLE6 COPEL PNB* 0,976 CPNE5 COPENE PNA* 0,313 CRTP5 CRT CELULAR PNA* 0,684 ELET3 ELETROBRAS ON * 2,074 ELET6 ELETROBRAS PNB* 3,048 ELPL4 ELETROPAULO PN * 0,605 EMBR3 EMBRAER ON 0,908 EMBR4 EMBRAER PN 0,92 EBTP3 EMBRATEL PAR ON * 1,962 EBTP4 EMBRATEL PAR PN * 4,584 GRSU3 GERASUL ON * 0,204 COGU4 GERDAU PN * 0,783 PLIM4 GLOBO CABO PN 8,386 INEP4 INEPAR PN * 0,545 PTIP4 IPIRANGA PET PN * 0,27 ITAU4 ITAUBANCO PN * 1,803 ITSA4 ITAUSA PN 1,618 KLAB4 KLABIN PN 0,375 LIGH3 LIGHT ON * 0,602 PETR3 PETROBRAS ON 3,357 PETR4 PETROBRAS PN 8,922 BRDT4 PETROBRAS BR PN * 0,477 SBSP3 SABESP ON * 0,873 CSNA3 SID NACIONAL ON * 1,057 CSTB4 SID TUBARAO PN * 0,627 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 0,457 TCSL3 TELE CL SUL ON * 0,594 TCSL4 TELE CL SUL PN * 1,409 TCOC4 TELE CTR OES PN * 1,405 TLCP4 TELE LEST CL PN * 0,803 TNEP4 TELE NORD CL PN * 1,016 TNLP3 TELEMAR ON * 1,649 TNLP4 TELEMAR PN * 9,755 TMCP4 TELEMIG PART PN * 0,88 TERJ4 TELERJ PN * 0,587 TLPP4 TELESP PN * 0,71 TSPP4 TELESP CL PA PN * 3,77 TRPL4 TRAN PAULIST PN * 0,647 USIM5 USIMINAS PNA 1,078 VCPA4 V C P PN * 0,463 VALE5 VALE R DOCE PNA 3,32 QUANTIDADE DE AÇÕES 100 (*) cotação por lote de mil ações (**) participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 02/01/2001, sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papeis.