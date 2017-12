Veja ações mais recomendadas por corretoras Como principal recomendação de investimento desta semana, a BBV corretora alterou o preço-alvo dos papéis preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar de R$ 60,00 para R$ 84,00 e da Brasil Telecom Participações de R$ 40,00 para R$ 32,00 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. O analista Carlos Firetti informou que a mudanças foram provocadas por alterações nos modelos de projeção adotados pela corretora. A Fama Investimentos também fez alteração nas suas indicações. A corretora substituiu Santista Têxtil PN por Telemig PNB (ações preferenciais tipo B), com preço-alvo de R$ 246,50 - sem data prevista para que essa meta seja atingida. Esse valor indica um potencial de valorização de 139% em relação ao fechamento do papel na última segunda-feira, dia 12, que foi de R$ 103,00. A Santista Têxtil PN estava na lista da Fama há várias semanas, com preço-alvo de R$ 346,90.