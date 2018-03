Veja algumas ofertas de ovos de Páscoa Redes de supermercados, doçarias, confeiteiras, fabricantes de chocolates e casas de importados estão com diversas novidades e lançamentos de produtos de Páscoa. Destaque para os ovos recheados com bombons, brinquedos e surpresas. Os preços dos produtos variam conforme a marca, peso e recheio. Confira abaixo as principais ofertas. Grupo Pão de Açúcar Nas lojas dos supermercados Pão de Açúcar as principais ofertas são: o ovo de Páscoa Lacta Diamante Negro, de 250 gramas, por R$ 9,48; o ovo de Páscoa Nestlé Surpresa Meninas Super Poderosas, de 220 gramas, custa R$ 12,90; ovo Moça Nestlé, de 375 gramas, sai por R$ 16,50; o mini ovo Diamante Negro ou Lacta, de 55 gramas, custa R$ 4,39; e o ovo de Páscoa Senninha, de 160 gramas, sai por R$ 3,99. Na rede CompreBem Barateiro as novidades desta Páscoa são as seguintes: ovo de Páscoa Nestlé Ursinho Pooh, de 170 gramas, por R$ 7,99; e o ovo Senninha de 90 gramas, por R$ 1,99. Nos hipermercados Extra, os destaques são: ovo de chocolate ao leite Extra, de 200 gramas por R$ 4,97, de 80 gramas por R$ 1,99 e de 40 gramas por R$ 0,99. Lojas Americanas As Lojas Americanas estão ofertado 250 tipos de produtos e mais de 20 milhões de ovos nas 105 lojas em todo o país. Além dos ovos, as Lojas Americanas possuem uma série de produtos de Páscoa como colombas, caixas de bombom, chocolates, entre outros itens. Entre as principais ofertas estão: o ovo Pascoal de 120 gramas, da Lacta, por R$ 5,99; ovo ao Leite nº 12 de 90 gramas, da Nestlé, por R$ 3,99; ovo Sucrilhos de 170 gramas, da Top Cau, por R$ 7,99; ovo Galak de 240 gramas, da Nestlé, por R$ 9,90; ovo Batom ao Leite de 240 gramas, da Garoto, por R$ 10,99; ovo Trakinas Morango de 250 gramas, da Lacta, por R$ 10,99. Entre as novidades para esta Páscoa a s Lojas Americanas destaca os seguintes produtos: ovo Barbie de 170 gramas, da Elma Chips, com ímãs e acessórios da Barbie, por R$ 9,90; ovo Scooby-Doo de 170 gramas, da Nestlé, com caneta misteriosa, por R$ 7,99; ovo Princesas Disney de 170 gramas, da Nestlé, com um cinto das Princesas, custa R$ 7,99; e ovo 101 Dálmatas de 170 gramas, da Nestlé, com um mini-game, por R$ 7,99. Kopenhagen A Kopenhagen, que este ano comemora 75 anos na fabricação de chocolates, está com uma série de lançamentos que inclui linha infantil, cestas e produtos diet. Os ovos da Kopenhagen podem ser encontrados em tamanhos que variam entre 25 gramas e 10 quilos. Entre as ofertas estão: o ovo Cherry Brandy, massa de chocolate ao leite com licor Cherry Brandy, recheada com bombons Cherry Brandy, de 720 gramas, sai por R$ 95,00; o ovo Gianduia, chocolate ao leite com creme de avelã do tipo gianduia, recheado com bombons gianduia, de 600 gramas, por R$ 70,00; e o ovo Nhá Benta, de chocolate ao leite recheado com ovinhos, de 500 gramas, sai por R$ 50,00. Na linha diet, a Kopenhagen oferece os seguintes produtos: ovo diet ao leite, feito com chocolate ao leite dietético, recheado com ovinhos de chocolate ao leite diet, de 150 gramas, que custa R$ 16,00; e o ovo diet misto ao leite e avelã, recheado com ovinhos ao leite diet, de 300 gramas, que sai por R$ 32,00. As novidades da linha infantil são o ovo Chumbinho Vitaminado Kopenhagen da Turminha, chocolate ao leite com confeitos de açúcar, de 300 gramas, sai por R$ 30,00. As figuras de marzipan, em formato de coelhinho com duas unidades de 35 gramas cada, saem por R$ 9,00. O ovo Cristal, recheado com ovinhos de bala de goma, de 300 gramas, sai por R$ 36,00. Amor aos Pedaços A rede de doçarias Amor aos Pedaços também preparou uma série de lançamentos para esta Páscoa. Embalagem de coelhinhos com roupas personalizadas, galinhas com ninhos e cenourinhas de feltro com chocolate fazem parte das novidades. O bolo Pão de Mel da Páscoa feito com massa de pão de mel, recheio de doce de leite e cobertura de chocolate com coelhinho e cenourinha de chocolate, de 430 gramas, custa R$ 29,90. O Ninho de Chocolate, embalado em caixa de presente, vem com uma galinha e ovinhos de chocolate, de 100 gramas, e custa R$ 19,00. A cenourinha de feltro recheada de ovinhos de chocolate, com 110 gramas, sai por R$ 19,00. Outras opções que a Amor aos Pedaços oferece são: ovo recheado com marzipã de 75 gramas, por R$ 8,50; a caixa de cenourinhas, com 6 cenourinhas de chocolate, de 80gramas, custa R$ 23,00; e ovo Coleção de 280 gramas, sai por R$ 40,00. Os produtos podem ser adquiridos pela loja virtual da rede, no endereço www.amoraospedacos.com.br , com entregas para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, num prazo de até 48 horas. De acordo com a Amor Em Pedaços, o valor mínimo do pedido deve ser de R$ 18,00. Empório Santa Maria No Empório Santa Maria, os clientes podem desfrutar de novidades de fabricação própria, como o ovo Cofret Lerida Blue Dragée Amêndoa Azul, de 100 gramas, por R$ 10,99; o ovo Cofret Choc Rose Amêndoa com Chocolate, de 100 gramas, que sai por R$ 10,99; o ovo Cofret Choc Apricot Dragée com Chocolate Apricot (Pêssego) de 100 gramas, por R$ 9,62; o ovo Palets Menthe com confeito de chocolate com menta, de 100 gramas, custa R$ 29,99; ovo Galets Gianduja Dragée com chocolate Gianduja, de 100 gramas, que custa R$ 32,79; e ovo Oeufs Coque Caramel de chocolate ao leite, de 100 gramas, por R$ 32,45. Casa Santa Luzia A casa oferece cinco tamanhos diferentes de ovos em madeira de canela com acabamento natural encerado ou pigmentado nas cores chocolate e café. Os ovos são recheados com chocolates variados, podendo conter bombons, ovos e mini-ovinhos de chocolate e placas de chocolate decoradas. Os preços variam de R$ 25,00 a R$ 180,00. Para a Páscoa deste ano, a Casa Santa Luzia também oferece ovos artesanais confeccionados pela"chef chocolatière" Renata Arassiro, nas opções de 500 grama e 1,25 quilo, que poderão ser assinados na hora com o nome que o cliente desejar. A chef estará na Casa santa Luzia entre os dias 10 e 17 de abril. Doce Mania Além das receitas de tortas, mousses, pavês, salgados e doces, a rede Doce Mania, criou uma novidade exclusiva para Páscoa. O bolo ChocoPáscoa, bolo de chocolate, recheado com mousse de chocolate, coberto com chantilly, calda de chocolate e crocante sai por por R$ 38,00, o quilo.