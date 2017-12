Veja as principais mudanças para racionamento O presidente Fernando Henrique Cardoso deve anunciar em rede nacional de rádio e televisão logo mais a decisão do governo de eliminar a sobretaxa para aqueles que, mesmo consumindo acima de 200 kWh, atinjam a meta de economia de energia de 20%. Para quem consumir acima de 200 kWh e não atingir a meta de economia, o presidente explicará que pagará mesmo sobretaxa, mantida nos valores atuais - de 50% para o consumo entre 201 kWh e 500 kWh e de 200% para o consumo acima de 501 kWh. Fernando Henrique dirá ainda que o corte de energia só será feito no caso do consumidor que não cumprir sua meta pela segunda vez. Na primeira ocorrência, ele receberá uma advertência. O presidente afirmará ainda que o Código de Defesa do Consumidor continuará valendo. Veja mais informações nos links abaixo.