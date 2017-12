Veja as promoções de fundos de investimento Para atrair a atenção dos investidores, instituições e portais financeiros criaram várias promoções até o fim do mês para incentivar a poupança. Redução do valor mínimo de entrada nos fundos de investimento, reembolso da CPMF ou o Imposto de Renda mensal sobre o ganho obtido durante este mês e brindes, como assinatura de revistas, são os instrumentos utilizados para conquistar novos clientes. InvestShop O site do InvestShop está isentando de corretagem todas as operações de compra e venda realizadas até o dia 28 por meio do After Market, o pregão noturno na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que funciona das 19 às 22 horas. Para investidores de fundos de investimento, o site reduziu os valores de aplicação mínima.. Há produtos com aporte inicial entre R$ 100,00 e R$ 5 mil. Entre os gestores que participam da promoção, ABN Amro, Fator e Iamex estão oferecendo fundos com aplicação mínima de R$ 100,00 sem prazo determinado. Os investidores também terão devolução da CPMF para aplicações em qualquer fundo distribuído pelo InvestShop. No segmento de previdência privada, também há redução do valor mínimo de aplicação. O PGBL da Icatu Hartford Seguros está em promoção: a contribuição mensal passou a ser de R$ 100,00 e o aporte único de R$ 1 mil IG Finance O site reduziu o valor mínimo das aplicações em fundos de investimento até o dia 28. As carteiras administradas pelo BNL, CCF, Dresdner, Inter Amex e Lloyds fixaram a quantia mínima de R$ 100,00. Os do BCN Alliance estão aceitando a quantia R$ 500,00 para todos os seus fundos, exceto para o BCN Alliance Performance FIF, cujo mínimo promocional será de R$ 1,5 mil. Aplicações feitas durante a promoção terão o valor da CPMF devolvida na conta corrente do cliente. Há opção de PGBLs com valor mínimo de contribuição mensal de R$ 200,00 ou contribuição única mínima de R$ 2,5 mil Patagon e Santander Até o dia 28, todos os aplicadores que abrirem uma conta investimento na Patagon com depósitos superiores a R$ 500,00 poderão escolher um brinde: seis meses de assinatura das revistas Exame ou Você S.A. ou bônus em dinheiro de R$ 20,00. Nesse último caso, nos quatro meses subseqüentes à aplicação, o cliente terá um bônus extra de 1% sobre o saldo médio da conta, limitado a R$ 350,00. Quem aplicar nos fundos de renda fixa oferecidos pela Patagon terá reembolso do desconto de Imposto de Renda sobre a rentabilidade do mês de dezembro. Também há opções de PGBLs com contribuição mensal mínima a partir de R$ 100,00 O Santander reduziu o valor mínimo do depósito inicial dos fundos de investimento em 50%. Há opções com valor mínimo entre R$ 250,00 (fundo de ações) e R$ 25 mil (DI). A promoção também é válida até o dia 28.