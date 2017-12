Veja como adquirir ações da Petrobras Desde ontem e até o fim do mês, o optante pode adquirir cotas de fundos para aquisição de ações da Petrobras com até 50% do saldo das contas ativa e inativas do Fundo de Garantia. Vários bancos estão com essas carteiras abertas (veja mais informações no link abaixo). O governo vai vender a parte das ações da estatal que excede o controle. O trabalhador que optar pela compra das ações sai com a vantagem do desconto de 20% sobre o preço de venda dos papéis, desde que a aplicação dure no mínimo um ano. Vale destacar que o investimento em ações é considerado de risco. Tanto o investidor pode ter altos rendimentos como pode perder até mesmo o valor investido. No caso do FGTS, trata-se de uma poupança muito importante para o investidor e, por isso, a aplicação deve ser analisada com muito cuidado. Na opinião de Marcos Silvestre, economista-chefe do Centro Brasileiro de Orientação de Finanças Pessoais - Forex, só deve fazer a aplicação quem não depende desse dinheiro em caso de demissão, ou está para aposentar-se. Quem tem planos de adquirir um imóvel com esses recursos, na opinião de Silvestre, também não deve ir para um Fundo Mútuo de Privatização. Veja nos links abaixo as regras para o investimento, as formas para aplicar o FGTS e os recursos próprios na compra de ações da Petrobras.