Veja como aplicar no Liberal Tecnologia Na semana passada, a Liberal Asset Management e a Cadepar - grupo formado pelos mesmos fundadores do site Cadê? - lançaram em parceria o Fundo de Ações Liberal Tecnologia. A carteira investirá em ações de empresas de tecnologia e Internet de capital aberto, novos projetos, empreendimentos em processo de maturação ou empresas em estágio de consolidação. A responsabilidade pela análise desses projetos será da CadePar, que tem experiência na área. O fundo é fechado com prazo de cinco anos. A cota será negociada em Bolsa. Isso quer dizer que o investidor desse fundo somente poderá sair dele negociando sua cota no pregão. Caminho idêntico deverá ser percorrido por quem quiser entrar no fundo. A aplicação mínima é de R$ 50 mil, sendo que o fundo poderá emitir até R$ 200 milhões em cotas. Por esse motivo, a carteira é indicada para investidores qualificados (com R$ 250 mil, pelo menos, para aplicar) e clientes institucionais que tenham grande disposição para o risco. A taxa de administração é de 2% ao ano e a de performance de 20% sobre o que exceder a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).