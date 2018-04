Veja como calcular a remuneração extra do seu FGTS

O governo anunciou nesta quinta-feira que irá dividir com os trabalhadores R$ 7,2 bilhões dos lucros do FGTS no ano passado. Os repasses, conforme antecipou o 'Estado' em maio, serão proporcionais aos valores de cada conta. O montante médio dos depósitos será de R$ 29,62. Saiba, porém, como calcular quanto você vai receber.

COMO CALCULAR

1) O primeiro passo é verificar o saldo disponível em sua conta do FGTS no dia 31 de dezembro de 2016, seja de contas ativas ou inativas. É possível encontrar essa informação nos extratos, seja no site da Caixa, no aplicativo do FGTS ou na correspondência enviada pelos Correios.

2) A seguir, basta calcular o rendimento de 1,93% sobre esse valor, ou seja: multiplicá-lo, mais precisamente, por 0,01937845. Veja os exemplos abaixo:

Vale lembrar que não importa se o trabalhador sacou esse dinheiro em 2017 ou não. O cálculo será feito sobre o saldo em conta no dia 31 de dezembro de 2016.

Nos próximos dias, a Caixa irá lançar um site específico para que o trabalhador possa fazer esse cálculo automaticamente. Para acessá-lo, basta fazer o cadastro com o número do CPF e do PIS.