Veja como economizar em ligações DDD Mesmo com as mudanças nas tarifas da Intelig, que passou a ser de R$ 0,38 por minuto para todas as ligações de longa distância, independentemente do horário, do dia da semana e da distância entre as cidades de origem e de destino da ligação, quem optar por cadastrar-se em um dos planos alternativos oferecidos pelas demais operadoras poderá gastar menos para completar um DDD no horário comercial. A única condição das empresas para o consumidor participar dos programas é que seja feito um cadastro, gratuito, por telefone. O participante não tem de arcar com nenhuma taxa para utilizar o programa nem se compromete a ter uma despesa mínima. Para o cadastramento, basta ligar para 0800-901021, para optar pelo Sempre 21 (Embratel), ou para 0800-156115, para escolher o 15 Fácil (Telefônica). Se considerarmos as tarifas dos planos Sempre 21, do 15 Fácil para o consumidor que gasta até R$ 20,00 ao mês (R$ 0,25227 no primeiro minuto e R$ 0,02523 a cada 6 segundos subseqüentes), do Descomplique Intelig (código 23) e da Vésper (código 89), nas ligações feitas entre cidades dentro do Estado, a Vésper é a melhor opção, mesmo não tendo um plano especial. Veja o exemplo: numa chamada feita entre 0 e 6 horas de São Paulo para Campinas pela operadora, o usuário teria um gasto total de R$ 0,20; pela Intelig o valor seria de R$ 1,90. Pelo Sempre 21 e 15 Fácil, R$ 1,26. Domingos e feriados Aos domingos e feriados, a Vésper também é a opção mais barata em praticamente todos os horários e para todas as distâncias, exceto para ligações completadas entre 9 e 12 horas e 14 e 18 horas. Isso porque um DDD de 5 minutos feito por meio da Embratel ou da Telefônica em um desses horários custaria R$ 1,26. Pela Vésper, o consumidor desembolsaria pela mesma ligação R$ 1,50. Pela Intelig, a chamada ficaria ainda mais cara, R$ 1,90. Para ligações entre localidades de Estados diferentes, o usuário pode utilizar somente a Embratel (21) e a Intelig (23). Nas chamadas feitas entre regiões que possuem cobertura de uma mesma operadora local, o Sempre 21 oferece as melhores tarifas, independentemente da distância, do dia da semana e do horário, de R$ 1,80. Pela Intelig, o gasto seria de R$ 1,90. Para ligações entre regiões com diferentes operadoras locais a Intelig passa a ser a melhor opção. O DDD feito por meio do 23 custa R$ 1,90. Enquanto isso, pela Embratel, a chamada custa R$ 2,10. Agora, se o consumidor pretende realizar chamadas entre capitais, a Embratel trabalha com tarifa menor, de R$ 1,75. Pela Intelig, a ligação sai R$ 1,90. No entanto, utilizando a tarifa básica da Embratel em um DDD para fora do Estado com distância acima de 100 quilômetros e dentro do horário comercial, a chamada teria um custo entre R$ 2,40 e R$ 2,75. Pela Intelig, o usuário desembolsaria R$ 1,90 pelo telefonema.