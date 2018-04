Veja como estão as carteiras dos fundos As instituições consultadas pela Agência Estado estão com as carteiras dos fundos de renda fixa prefixados muito diferentes entre si. Na Banco do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ? BBDTVM, a ?duration? ? prazo médio de vencimento dos títulos que compõem a carteira de um fundo - é de 50 a 60 dias. Esta característica esta presente nos três fundos prefixados da instituição. A distinção entre eles está na exposição que as carteiras têm em papéis prefixados, sendo divididos em três perfis ? agressivo, moderado e conservador. ?Optamos por manter uma duration entre 50 e 60 dias, prazo relativamente curto atualmente, devido à expectativa de que as taxas de juros demorem um pouco mais para cair?, afirma Raposo. O cenário traçado pelo executivo pode se confirmar, dado que a primeira prévia do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGPM) veio acima do esperado. O resultado foi de 0,47%, enquanto o esperado era um Índice de, no máximo 0,20%. Raposo destaca que, na BBDTVM, o investidor não pode escolher a duration dos papéis que compõem o fundo prefixado, o que fica a cargo do gestor, mas poderá escolher uma carteira dentro de determinados limites de exposição em títulos prefixados. Quanto maior a exposição, mais elevada é a chance de ganho superior ao dos fundos DI, porém o risco também é maior. Castro, do ABN Amro Asset Management, explica que muitos fundos de renda fixa prefixada têm administração dinâmica, ou seja, o gestor compõem a carteira de forma a reduzir o risco de perdas com as oscilações das taxas de juros, seja diminuindo a exposição em papéis prefixados ou reduzindo a duration da carteira. No caso dos fundos do ABN Amro Asset Management, as carteiras mais conservadoras têm 5% dos recursos em papéis prefixados. Os mais agressivos, 20%. Já a duração dos papéis é de aproximadamente cinco meses. O diretor de renda fixa do JP Morgan, Eduardo Mafra, afirma que todos os fundos prefixados da instituição têm duration de seis meses. Os três fundos ? JP Morgan Dynamic, JP Morgan Fix e JP Morgan Leverage - têm duration semelhante e diferenciam-se pela quantidade de papéis prefixados na carteira. O Dynamic é o mais agressivo, mas o diretor não quis revelar quanto da carteira estava em papéis prefixados. No HSBC Brain, o diretor de renda fixa, Renato Ramos, explica que a duration das carteiras é de oito dias. Ele ressalta a importância do gestor na escolha de um fundo prefixado. ?A duration é alterada constantemente pelo gestor diante das perspectivas para as taxas. Ou seja, toda a estratégia de composição do fundo não é definida pelo investidor, mas sim pelo gestor da carteira. A relação de confiança precisa ser muito forte nesta situação?, avalia. Veja no link abaixo a tendência para os fundos prefixados com a expectativa de queda das taxas de juros. Segundo analistas, a tendência é de que apresentem ganho superior ao dos fundos DI, com juros pós-fixados. Mas este resultado vai depender da composição da carteira do fundo.