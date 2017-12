Veja como fica o Imposto de Renda com a nova tabela O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, confirmou hoje que o governo vai corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 10%. Desta forma, a partir de 2005, as faixas de contribuição e as parcelas a deduzir serão alteradas. Ele afirmou também que há a disposição do presidente Lula de fazer a compensação na tabela do IR de toda a inflação de seu período de governo. Atualmente, a inflação no governo Lula é de 17%. Como já foram concedidos 10% de correção, agora, até o final do governo serão feitas outras, segundo ele. "O governo não abre mão de compromissos para o futuro. Mas sabe que tudo tem de ser feito com muito cuidado", disse Berzoini. "Os 10% de correção na tabela do IR são maiores do que a inflação deste ano", disse ainda o ministro. Veja abaixo como fica o recolhimento do IR com a nova tabela: TABELA ANTERIOR Faixas de renda (em R$) Alíquota Parcela a deduzir Até 1.058,00 Isento 0,00 de 1.058,10 até 2.115,00 15,0% 158,70 Acima de 2.115,00 27,5% 423,08 TABELA NOVA Faixas de renda (em R$) Alíquota Parcela a deduzir Até 1.163,80 Isento 0,00 de 1.163,81 até 2.326,50 15,0% 174,57 Acima de 2.326,50 27,5% 465,22 Veja agora alguns exemplos preparados pelo professor de matemática financeira, José Dutra Sobrinho, para a tributação do IR com a nova tabela : Renda tributável (R$) Anterior (R$) Atual (R$) Diferença R$ % 1.100,00 6,30 0,00 6,30 0,57 1.200,00 21,30 5,43 15,87 1,32 1.300,00 36,30 20,43 15,87 1,22 1.400,00 51,30 35,43 15,87 1,13 1.500,00 66,30 50,43 15,87 1,06 1.600,00 81,30 65,43 15,87 0,99 1.700,00 96,30 80,43 15,87 0,93 1.800,00 111,30 95,43 15,87 0,88 1.900,00 126,30 110,43 15,87 0,84 2.000,00 141,30 125,43 15,87 0,79 2.100,00 156,30 140,43 15,87 0,76 2.200,00 181,92 155,43 26,49 1,20 2.300,00 209,42 170,43 38,99 1,70 2.400,00 236,92 194,78 42,14 1,76 2.500,00 264,42 222,28 42,14 1,69 3.000,00 401,92 359,78 42,14 1,40 3.500,00 539,42 497,28 42,14 1,20 4.000,00 676,92 634,78 42,14 1,05 4.500,00 814,42 772,28 42,14 0,94 5.000,00 951,92 909,78 42,14 0,84 5.500,00 1.089,42 1.047,28 42,14 0,77 6.000,00 1.226,92 1.184,78 42,14 0,70 6.500,00 1.364,42 1.322,28 42,14 0,65 7.000,00 1.501,92 1.459,78 42,14 0,60 7.500,00 1.639,42 1.597,28 42,14 0,56 8.000,00 1.776,92 1.734,78 42,14 0,53 8.500,00 1.914,42 1.872,28 42,14 0,50 9.000,00 2.051,92 2.009,78 42,14 0,47 9.500,00 2.189,42 2.147,28 42,14 0,44 10.000,00 2.326,92 2.284,78 42,14 0,42 15.000,00 3.701,92 3.659,78 42,14 0,28 20.000,00 5.076,92 5.034,78 42,14 0,21 25.000,00 6.451,92 6.409,78 42,14 0,17 30.000,00 7.826,92 7.784,78 42,14 0,14