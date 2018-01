Veja como ficaria tabela do IR Veja abaixo a diferença da tabela de Imposto de Renda em vigor com a determinada pela Justiça (veja matérias nos links abaixo), com reajuste de 28,40%. As tabelas 1 e 3 mostram como são feitos os descontos desde 1996 até hoje. As tabelas 2 e 4 mostram a determinação da Justiça para o desconto nos casos de quem recorreu. 1 ? Tabela mensal de Imposto de Renda em vigor (de 1996 a 2000): Base de Cálculo Alíquota Parcela a deduzir Até R$ 900 Isento Nenhuma Acima de R$ 900 até R$ 1.800 15,0% R$ 135 Acima de R$ 1.800 27,5% R$ 360 2 ? Tabela mensal determinada pela Justiça para 2000 (apenas para quem recorreu): Base de Cálculo Alíquota Parcela a deduzir Até R$ 1.155, 65 Isento - Acima de R$ 1.155,65 a R$ 2.311,31 15% R$ 173,35 Acima de R$ 2.311, 31 27,5% R$ 462, 26