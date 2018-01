Veja como os bancos funcionarão na semana do feriado A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) comunicou oficialmente que, no dia 15 de junho (quinta-feira), feriado de Corpus Christi, não haverá atendimento ao público. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que, porventura, vencerem no dia 15 de junho poderão ser pagos dia 16 de junho sem incidência de multa. Já os tributos, que não estejam com a data ajustada pelo calendário de feriados (federais, estaduais e municipais) deverão ser pagos dia 14 (quarta-feira). A Febraban ainda informa que os clientes podem agendar nos bancos, caso tenham interesse, os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos serviços de auto-atendimentos e correspondentes, como lotéricas e Correios.