Veja como pedir a revisão da meta de consumo Muitos consumidores já receberam a carta de sua distribuidora de energia com meta de consumo a ser seguida para que não haja cortes no fornecimento de energia. Essa meta, que deveria ter sido enviada até o dia 4 de junho, considera 20% de economia com base na média do consumo mensal dos meses de maio, junho e julho do ano passado. No entanto, muitos consumidores, por motivos particulares, podem não concordar com o período levado em consideração para o cálculo da meta. Esse é o caso, por exemplo, de pessoas que mudaram de residência e não têm como calcular a meta com bases nesses meses. Nos casos em que os consumidores puderem justificar e comprovar a solicitação de revisão da meta, o procedimento a ser tomado é entrar em contato com a distribuidora até o dia 15 de julho por carta registrada nos correios com aviso de recebimento (AR). Para justificar o motivo do pedido, o consumidor deve anexar documentos que comprovem uma mudança no consumo relevante que deve ser levada em consideração pela distribuidora, como por exemplo, uma cópia do contrato de aluguel. A resposta da distribuidora deverá ser dada em no máximo 21 dias. Veja no link abaixo o modelo de carta preparado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Endereço das distribuidoras Segundo, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 64 distribuidoras atuam em todo o Brasil. No entanto, somente as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste estão incluídas no Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica proposto pelo governo. Na tabela abaixo estão os endereços para que os consumidores possam enviar a carta com o pedido de revisão da meta de consumo. Empresa Estado Endereço Telefone REGIÃO SUDESTE Eletropaulo SP Av. Alfredo Egídio de S. Aranha, 100 Bl. B, São Paulo-SP, Cep: 04726-905 0800-19-6196 Empresa Bandeirante Energia S.A. ? EBE SP Rua Bandeira Paulista, 530, Chácara Itaim, São Paulo-SP, Cep: 04532-001 0800-55-0800 Elektro Eletricidade e Serviços S.A SP/MG Rua Ary Antenor de Souza, 321, Jardim Nova América, Campinas-SP, Cep: 13053-024 0800-11-0136 CPFL ? Companhia Paulista de Força e Luz SP Rod. Campinas Mogi-Mirim Km 2,5, 1755, Campinas-SP, Cep: 13088-900 0800-10-1010 Empresa Elétrica Bragantina S.A. ? EEB SP/MG Av. Paulista, 2.439, 4º Andar, São Paulo-SP, Cep: 01311 - 936 0800-14-0196 Caiuá ? Serviços de Eletricidade S.A. SP Av. Paulista, 2439, 4º andar, São Paulo-SP, Cep: 01311-936 0800-16-0196 Companhia Jaguari de Energia ? CJE SP Rua Padre Garcia Velho, 73, 6º Andar, Conj.61, São Paulo-SP, Cep: 05421-030 0800-17-3117 Companhia Luz e Força de Mococa ? CLFM SP/MG Rua Padre Garcia Velho, 73, 7º andar, Conj 73, São Paulo-SP, Cep: 05421-030 0800-17-0220 Companhia Paulista de Energia Elétrica ? CPEE SP Rua Padre Garcia Velho, 73, 7º andar, Conj 73, São Paulo-SP, Cep: 54210-030 0800-55-0196 Companhia Luz e Força Santa Cruz ? CLFSC SP/PR Praça Ramos de Azevedo, 254, 2º Andar, São Paulo-SP, Cep: 01037-010 0800-16-1196 Companhia Sul Paulista de Energia ? CSPE SP Rua Padre Garcia Velho, 73, 7º andar, Conj 73, São Paulo-SP, Cep: 54210-030 0800-55-9196 Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. ? EEVP SP Av. Paulista, 2.439, 4º Andar, São Paulo-SP, Cep: 01311-936 0800-17-0196 Companhia Nacional de Energia Elétrica - CNEE SP Av. Paulista, 2.439, 4º andar, São Paulo-SP, Cep: 01311-936 0800-15-0196 Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - Cerj RJ/MG Praça Leoni Ramos, 01, Bloco 1, 7º andar, Niterói, Cep: 24210-200 0800-24-0196 Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo ? Cenf RJ Av. Presidente Vargas, 463, 4ºandar, Rio de Janeiro-RJ, Cep: 20086-900 0800-32-0196 Light ? Serviços de Eletricidade S.A. RJ Praia do Flamengo, 66, Rio de Janeiro-RJ, Cep: 22228-900 0800-21-0196 Companhia Força e Luz Cataguazes ? Leopoldina ? CFLCL MG/RJ Praça Rui Barbosa, 80, Cataguases-MG, Cep: 36770-901 0800-32-0196 Dep. Mun. De Eletricidade de Poços de Caldas ? DME/PC MG Rua Pernambuco, 265, Poços de Caldas-MG, Cep: 37701-021 (0xx35) 3697-2555 Companhia Energética de Minas Gerais ? Cemig MG Av. Barbacena, 1.200, 18º andar, Belo Horizonte-MG, Cep: 30123-970 0800-31-0196 Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa ES Rua 7 de Setembro, 362, 9º andar, Ed. Sede, Vitória-ES, Cep: 29015-000 0800-39-0196 Empresa Luz e Força Santa Maria S.A.?ELFSM ES Rua Angelo Giubert, 385, Colatina-ES, Cep: 29702-900 0800-90-9196 REGIÃO NORDESTE Companhia Energética de Alagoas ? Ceal AL Av. Fernandes Lima, 3.349, Maceió-AL, Cep: 57057-000 0800-82-0196 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ? Coelba BA Av. Edgard Santos, 300, Ed. Sede, Salvador-BA, Cep: 41186-900 0800-71-0800 Companhia Energética do Ceará ? Coelce CE Av. Barão de Studart, 2.917, Fortaleza-CE, Cep: 60127-900 0800-85-0196 Companhia Energética do Maranhão ? Cemar MA Av. Colares Moreira, 477, São Luís-MA, Cep: 65075-441 0800-98-0196 Empresa Boa Vista Energia S.A. MA Av. Cap. Ene Garcez, 491, Boa Vista-MA, Cep: 69301-160 0800-70-19120/ 0800-70-19196 Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba ? Saelpa PB BR 230, KM 25, João Pessoa-PB, Cep: 58071-680 (0xx83) 215-1000 Companhia Energética da Borborema ? Celb PB Av. Elpidio de Almeida, 1.111, Campina Grande-PB, Cep: 58104-421 0800-83-0120 Companhia Energética de Permambuco ? Celpe PE/PB Av. João de Barros, 111, Recife-PE, Cep: 50050-902 0800-81-0196 Companhia Energética do Piauí ? Cepisa PI Av. Maranhão, 759 Sul, Teresina-PI, Cep: 64001-010 0800-86-0800 Companhia Energética do Rio Grande do Norte ? Cosern RN Rua Mermoz, 150, Natal-RN, Cep: 59025-250 0800-84-0800 Empresa Energética de Sergipe S.A. ? Energipe SE Rua Ministro Apolônio Sales, 81, Aracaju-SE, Cep: 49040-230 0800-79-0196 Companhia Sul Sergipana de Eletricidade ? Sulgipe SE/BA Rua Boa Viagem, 01, Cx. Postal 05, Estância-SE, Cep: 49200-000 (0xx79) 522-1399 REGIÃO CENTRO-OESTE Companhia Energética de Brasília ? CEB DF SGAS Quadra 903/904, Brasília-DF, Cep: 70300-905 0800-61-0196 Companhia Energética de Goiás ? Celg GO Rua 02 s/nº, esquina c/ 6ª Avenida, Goiânia-GO, Cep: 74805-520 0800-62-0196 Companhia Hidroelétrica São Patrício ? Chesp GO Av. Presidente Vargas, 618, Ceres-GO, Cep: 76300-000 (0xx62) 307-1800 Empresa Energética do Mato Grosso do Sul ? Enersul MS Av. Gury Marques, S/nº BR 163, Campo Grande-MS, Cep: 79072-900 0800-67-3196 Centrais Elétricas Mato-Grossenses ? Cemat MT Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, Cuiabá-MT, Cep: 78010-150 0800-65-1111 Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins ? Celtins TO 104 Norte-Conj 4, Lote 12 A, Palmas-TO, Cep: 77054-970 0800-70-10196