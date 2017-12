Veja como receber benefícios do PIS Os trabalhadores nascidos entre os dias 16 e 31 de agosto começam a receber hoje os benefícios do PIS nas agências da Caixa Econômica Federal. Os integrantes deste programa nascidos em julho e na primeira quinzena de agosto também já podem receber o abono ou os rendimentos das cotas. No Pasep, os benefícios para servidores públicos que tenham o número de inscrição com final 0 e 1 também já estão disponíveis no Banco do Brasil. O abono salarial será dado ao trabalhador que, no ano de 1999, teve uma renda mensal menor que dois salários mínimos, trabalhou com registro em carteira durante pelo menos um mês e estiver cadastrado há pelo menos cinco anos. Trabalhadores filiados ao programa PIS-Pasep antes do dia 4 de outubro de 1988 e que não tiverem direito ao abono poderão receber os rendimentos de suas cotas. O prazo para todos os participantes termina no dia 30 de abril de 2001.