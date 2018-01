Veja como regularizar sua situação Contribuintes obrigados a entregar declaração anual podem fazê-lo pela Internet ou em disquete. Pela Internet, basta acessar o site da Receita Federal (veja link abaixo), clicar na opção download e escolher o período referente ao exercício de 99 (contribuintes ano-base 1998). Feito isso, o contribuinte deve baixar o arquivo do IR que contém os modelos simplificado e completo e o programa ReceitaNet para envio. Se o ano base for 1999, além do programa do IR 2000, o contribuinte poderá utilizar o formulário on-line, também disponível na página. Mas somente declarantes com patrimônio até R$ 20 mil podem utilizar esse meio. Basta clicar no menu Pessoa Física e escolher a opção Imposto de Renda. Depois, clique em Imposto de Renda 2000 e em declaração on-line. Entrega por disquete O Contribuinte que for entregar a declaração em disquete poderá fazer a cópia do programa do IR - simplificado e completo - no site da Receita Federal, ou retirar o disquete nas unidades da Receita. Após a instalação do programa, é preciso fazer uma cópia em disquete para apresentação nos postos da Receita. É necessário levar uma cópia do recibo impresso. O contribuinte também pode retirar os formulários e fazer a apresentação nas unidades da Receita . No completo, o contribuinte deverá protocolar o recibo de entrega; no simplificado, deverá levar uma cópia da declaração carimbada. Veja situação dos isentos Contribuintes isentos do IR em 98 deverão apresentar somente a Declaração de Isento referente ao exercício 2000 para regularizar a situação cadastral. Contribuintes desobrigados de declarar o Imposto de Renda referente ao exercício 2000 devem fazer a entrega da Declaração de Isento no período de 1.º de agosto a 30 de novembro. Quem não apresentou a declaração nos dois últimos anos também deve utilizar os mesmos meios de entrega. Meios de entrega da declaração de IR Correio Em qualquer agência no horário normal, das 9 às 17 horas. Será utilizado formulário próprio, que custa R$ 2,00 Casas Lotéricas Será utilizado boleto lotérico ao custo de R$ 0,50 Internet No site www.receita.fazenda.gov.br basta preencher o formulário constante na página Telefone A ligação originada no País deve ser feita para o número 0300-780300; será cobrado R$ 0,27 por minuto no caso de telefone fixo e R$ 0,50, de telefone móvel. Do exterior, ligue para 55-78300-78300; a tarifa é a mesma da aplicada em chamadas internacionais