Veja como se define o preço da ação O preço de uma ação é definido pelo jogo de forças entre compradores e vendedores. Quanto mais procurada uma ação na Bolsa de Valores, mais ela vale. Quando há muitos vendedores oferecendo o papel, a ação normalmente perde o valor. As ações podem ser negociadas através do sistemas de viva-voz, eletrônico e no mercado de balcão. No sistema viva-voz, os corretores fazem ofertas de compra e venda de ações, uns para os outros, no mesmo ambiente físico. Na oferta eletrônica, estas ofertas de compra e venda são colocadas no sistema de informação. Tanto no viva-voz como no eletrônico há grande transparência dos negócios. A transparência garante uma formação de preços mais eficiente, evitando manipulações. No mercado de balcão, a negociação ocorre entre as partes interessadas, sem que ocorra leilão, num mercado que não é regulamentado. Existe um acerto entre vendedor e comprador diretamente, sem que haja comunicado público ao mercado. Os negócios no balcão se concentram em papéis menos importantes e em volumes financeiros menores. Eles possuem um grau de transparência menor no que se refere à definição do preço. Manipulação e especulação A especulação é uma atividade corriqueira no mercado financeiro, que surge a partir de uma oportunidade de negócios. O objetivo de especular é comprar ativos financeiros que devem se valorizar, e vender ativos que devem perder valor ou valorizar menos. Já a manipulação é ilegal. Manipular é agir ou usar informações de forma irregular, para distorcer o mercado, desconsiderando as regras vigentes. Um investidor que solte boato no mercado para ganhar com um investimento comete manipulação. Às vezes, a simples concentração dos ativos na mão de poucos vendedores facilita a manipulação do mercado, mesmo quando ela não ocorra de fato. Veja nos links abaixo como investir no mercado financeiro e como se define o preço de ações