Veja como trocar as ações da Telesp Para descobrir o número de ações da Telesp que possui, o assinante deverá dirigir-se a qualquer agência do Banco Real ou do Bradesco. No Real, é possível obter o extrato com posição acionária. O Bradesco apenas informa o número de ações, sem emitir nenhum material impresso. O acionista deverá levar a carteira de identidade e o CPF. No caso de títulos nominativos (cautelas), que tenham sido emitidos e estejam de posse do acionista, não será mais possível fazer a troca, porque não há prazo suficiente para desbloqueio das ações. Nesse caso, a única alternativa para o acionista é vender as ações da Telesp, por meio de bancos credenciados, depois de providenciar o desbloqueio. Procedimentos A troca de ações de Telesp e da Tele Sudeste Celular por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) poderá ser feita até amanhã. Agências do Bradesco atendem todos os acionistas; Unibanco atende clientes em todas as agências, desde que as ações estejam custodiadas na instituição. Banespa e Real atendem clientes em todas as agências. BBVA e Santander atendem somente clientes e em algumas agências. É preciso apresentar original ou cópia autenticada de RG, CPF, comprovante de endereço e cópia desses documentos; além de extrato de posição acionária, exceto no Real, Bradesco e Unibanco. Clientes Pessoa Física devem apresentar original ou cópia autenticada de RG, CPF, comprovante de endereço e cópia desses documentos; além de extrato de posição acionária, exceto no Real, Bradesco e Unibanco. O acionista também pode optar por corretoras. Todas as corretoras membros da Bovespa fazem a troca a partir de um BDR. A Telefónica entregará os BDRs até 14 de julho. De 3 a 14 de julho, os acionistas poderão negociar os BDRs por meio dos boletins de subscrição recebidos na opção de troca. Veja na seqüência os procedimentos para quem tem ações por meio de planos de expansão.