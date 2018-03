Veja como votou cada senador na sessão que aprovou a PEC do Teto em 2º turno

O governo conseguiu aprovar a PEC do Teto do Senado e agora a matéria vai à promulgação nesta quinta-feira. Entretanto, dez senadores da base deixaram de participar da votação, além do senador Dário Berger (PMDB-SC), que mudou de voto.

O grupo de faltosos é composto por senadores próximos ao governo, como a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), que foi líder do governo, além de outros nomes fortes no PMDB, como Jader Barbalho (PA) e João Alberto Souza (MA) - que é presidente do Conselho de Ética do Senado e aliado do ex-presidente José Sarney.

O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), também não participou da votação. Assim como Fernando Collor (PTC-AL), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Virginio de Carvalho (PSC-SE), Wilder Morais (PP-GO) e Zeze Perrella (PTB-MG). Todos haviam participado da votação anterior.

O senador Romário (PSB-RJ), que é da base do governo, faltou aos dois turnos de votação da PEC do Teto. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que é de oposição, chegou atrasado e não votou. Ainda assim, a oposição abriu dois votos em relação ao primeiro turno: o voto do senador Roberto Requião (PMDB-PR), declaradamente contra a PEC, mas que não havia votado da primeira vez, e do senador Dário Berger, que é do PMDB, o que configuraria uma traição à base. A PEC foi aprovada com quórum de 70 senadores. Foram 53 votos a favor e 16 contra, fora o presidente Renan Calheiros (PMDB-AL), que não vota. Entre o momento de abertura do painel de votação e o resultado da votação, Renan tentou manter a sessão em continuidade para conseguir quórum no plenário, onde havia pouco mais de 50 senadores, grande parte de oposição.

Mais cedo, o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), que é da base do governo, insinuou que a renúncia de Michel Temer poderia ser a solução para a crise institucional. Entretanto, ele votou a favor da PEC. Os 16 senadores que votaram contra a PEC do Teto foram Ângela Portela (PT-RR), Dário Berger (PMDB-SC), Fátima Bezerra (PT-RN), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Humberto Costa (PT-PE), João Capiberibe (PSB-AP), Jorge Viana (PT-AC), José Pimentel (PT-CE), Kátia Abreu (PMDB-TO), Lídice da Mata (PSB-BA), Lindbergh Farias (PT-RJ), Paulo Paim (PT-RS), Paulo Rocha (PT-PA), Regina Sousa (PT-PI), Roberto Requião (PMDB-PR) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).

VOTARAM A FAVOR DA PEC 55

Aécio Neves (PSDB-MG)

Aloysio Nunes (PSDB-SP)

Álvaro Dias (PV-PR)

Ana Amélia (PP-RS)

Antonio Anastasia (PSDB-MG)

Antonio C Valadares (PSB-SE)

Armando Monteiro (PTB-PE)

Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Benedito de Lira (PP-AL)

Cidinho Santos (PR-MT)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Cristovam Buarque (PPS-DF)

Dalírio Beber (PSDB-SC)

Deca (PSDB-PB)

Edison Lobão (PMDB-MA)

Eduardo Amorim (PSC-SE)

Eduardo Braga (PMDB-AM)

Elmano Férrer (PTB-PI)

Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Fernando Coelho (PSB-PE)

Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

GLadson Cameli (PP-AC)

Hélio José (PDMB-DF)

Ivo Cassol (PP-RO)

José Agripino (DEM-RN)

José Anibal (PSDB-SP)

José Maranhão (PMDB-PB)

José Medeiros (PSD-MT)

Lasier Martins (PDT-RS)

Lúcia Vânia (PSB-GO)

Magno Malta (PR-ES)

Marta Suplicy (PMDB-SP)

Omar Aziz (PSD-AM)

Otto alencar (PSD-BA)

Pastor Valadares (PDT-RO)

Paulo Bauer (PSDB-SC)

Pedro Chaves (PSC-MS)

Pinto Itamaraty (PSDB-MA)

Raimundo Lira (PMDB-PB)

Reguffe (DF)

Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Roberto Muniz (PP-BA)

Romero Jucá (PMDB-RR)

Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Simone Tebet (PMDB-MS)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Telmário Mota (PDT_RR)

Valdir Raupp (PMDB-RO)

Vicentinho Alves (PR-TO)

Waldemir Moka (PMDB-MS)

Wellington Fagundes (PR-MT)

VOTARAM CONTRA A PEC 55

Ângela Portela (PT-RR)

Dário Berger (PMDB-SC)

Fátima Bezerra (PT-RN)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Humberto Costa (PT-PE)

João Capiberibe (PSB-AP)

Jorge Viana (PT-AC)

José Pimentel (PT-CE)

Kátia Abreu (PMDB-TO)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Paulo Paim (PT-RS)

Paulo Rocha (PT-PA)

Regina Sousa (PT-PI)

Roberto Requião (PMDB-PR)

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).