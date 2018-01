Veja dicas de presentes em várias faixas de preços A Agência Estado realizou uma pesquisa sobre as novidades e ofertas para comprar presentes de Natal em lojas de departamento, lojas virtuais e shopping centers. Confira abaixo as principais dicas de produtos para todos os bolsos. Você vai encontrar roupas, sapatos, perfumes, acessórios, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, livros, entre outros presentes. Os resultados estão classificados por faixa de preço. Até R$ 30,00 Nas Lojas Americanas existem diversas produtos que custam menos de R$ 30,00. As fitas de VHS infantis, como A Bela Adormecida, A Era do Gelo e Pocahontas, custam R$ 21,99 (cada). Entre os CDs, destaque para os novos da cantora Fernanda Porto e do cantor e compositor Max de Castro, que custam R$ 16,99 (cada). Os CDs da série tributos com artistas, como Pet Shop Boys, Beatles, Queen e Rolling Stones, custam R$ 6,99 (cada). O CD Cássia Eller "Dez de Dezembro" sai por R$ 22,50. E o do Paralamas do Sucesso "Longo Caminho", por R$ 19,99. Entre os brinquedos das Lojas Americanas, destaque para: boneca Top Fashion (R$ 29,99), boneca Bebê Passeio (R$ 21,99), carrinho Matchbox de vários modelos (R$ 4,99, cada); e balde de blocos mágicos com 36 peças (R$ 8,90). Na livraria Siciliano, do Shopping ABC, o livro ?Harry Potter e a Câmara Secreta?, de Lya Wyler e J.K. Rowling, custa R$ 27,00. Na Livraria Saraiva, o livro ?Manual do Pão Duro?, vários autores, custa em média R$ 22,00. O livro ?101 Maneiras de Viver Melhor?, de Ana Maria Rossi, custa em média R$ 18,00. O livro ?Diário de Um Magro?, de Mário Prata, custa em média R$ 21,00. Na Livraria Cultura, o livro de humor da turma do Casseta&Planeta ?Seu Creysson, Vidia e Obria? sai por R$ 15,90. Na Casa das Cuecas, do MorumbiShopping, uma camisa pólo e um short custam R$ 29,00. Na loja Puc, do Shopping Eldorado, o vestido infantil de malha florido custa R$ 26,90 e os biquínis estampados em cores vibrantes saem por R$ 26,90. Na loja Pipi Kokó, do Shopping Metro Tatuapé, a almofada da Barbie e o brinde de chaveiro da Barbie custam R$ 25,90. Na loja Anéis de Saturno, do Shopping Eldorado, a gargantilha em cabo de aço, com pingente banhado em prata, no formato de cone com penas naturais coloridas, custa R$ 25,00. Opções para quem quer comprar brinquedos são os bichinhos da coleção Meu Fofinho, da Acalanto, com barulho de chocalho, que custam em média R$ 18,00. A mochila da Emília, do Sítio do Pica Pau Amarelo, da Acalanto, custa em média R$ 25,00. E a linha Monta e Desmonta do Bebê, da Acalanto, com três modelos de bichinhos (galinha, cachorrinho e ursinho), para o bebê montar, que custa R$ 30,00. A confeitaria Kopenhagen está com uma linha de panetones para este final de ano. Os tradicionais panetones de chocolate com frutas ou panetones de frutas, recheados com mamão verde, uva passa, laranja, limão e cidra cristalizados, de 500 gramas, custam R$ 13,00. Na loja Chocolates Munik, do Shopping Center Norte, panetone artesanal ao leite, umedecido com licor de cacau e cherry, com cobertura de chocolate ao leite e com frutas cristalizadas, de 800 gramas, custa R$ 28,00, e o pão de mel umedecido com leite condensado ou licor, de 455 gramas, sai por R$ 19,00. De R$ 30,00 a R$ 50,00 Na loja Barred´s, do Shopping ABC, o conjunto de calça e blusa sai por R$ 49,99. Na loja Mr. Kisch, do Shopping Metro Tatuapé, a camisa pólo Piquet verão custa R$ 49,90. Na loja Central Surf, do Shopping Metro Tatuapé, a camisa Central Surf custa R$ 54,00. As almofadas com símbolos de times de futebol, da Baby Brink, custam em média R$ 35,00. As lojas de cosméticos O Boticário estão com uma série de estojos para o Natal. O estojo Sais de Banho Efervescentes Ervas, com sais em formato de bolinhas que desmancham na água, sai por R$ 39,50. O estojo Bom Dia! Boa Noite!, que possui a loção hidratante Brisa da Manhã, o sabonete Raios de Luz Banho Energizante e sinos dos ventos, custa R$ 47,75. O estojo Chá Verde, que contêm loção hidratante, esfoliante corporal e nécessaire de plástico transparente, custa R$ 42,25. O estojo Free, com colônia, desodorante spray e um porta-retrato, sai por R$ 39,25. No site www.submarino.com.br existe uma promoção de DVDs. Entre os títulos estão: o Homem Aranha (R$ 40,90), Monstros S/A (R$ 36,90) e A Era do Gelo (R$ 39,90). Entre os CDs, destaque para a coletânea dos Rolling Stones, que sai por R$ 39,50. Na Lojas Americanas, o DVD do filme Uma Mente Brilhante custa R$ 39,99, o DVD do filme Star Wars II sai por R$ 49,90 e o DVD com as músicas dos Tribalistas custa R$ 37,99. A fábrica de brinquedos Estrela traz como novidade para o Natal a boneca Cuca, inspirada no personagem do Sítio do Pica Pau Amarelo, com cabeça em vinil, por R$ 34,90. As bonecas Pop Girls, da Acalanto, nas versões morena, loira, negra e ruiva, acompanhadas de roupas para troca, custam em média R$ 50,00. A Chocolateira das Meninas Superpoderosas, da Glasslite, sai por R$ 39,90. A Natura está com uma série especial de estojos para o Natal. O estojo Sève, composto por óleo de amêndoas, óleo de algodão desodorante, sabonete de amêndoas, sabonete algodão e uma nécessaire em material sintético, na caixa de presente com cartão, sai por R$ 42,50. O estojo Natura Ekos Buriti, composto por óleo desodorante corporal, sabonete esfoliante e lata circular em alumínio, na caixa de presente com cartão, sai por R$ 39,20. O estojo Natura Ekos Maracujá, composto por óleo de maracujá, sabonete esfoliante e a lata circular em alumínio, na caixa de presente com cartão, sai por R$ 39,20. O estojo Maquiagem Natura, composto por batom chocolate, lápis para lábios à prova d?água e uma nécessaire, sai por R$ 39,10. De R$ 50,00 a R$ 100,00 Na loja Brooksfield, do MorumbiShopping, as promoções são a bermuda de algodão e a camisa pólo listrada, que custam R$ 71,00. Na loja Cast, do Shopping Eldorado, o vestido de chifon amassado ou liso, nas cores preto, vermelho, rosa e branco, sai por R$ 99,00. A loja Eliza Conde tem como opções a regata de tela nas cores laranja e verde-limão por R$ 68,00 e a faixa de napa nas cores caramelo e crua por R$ 96,00. A West Coast está lançando sandálias e papetes para homens neste final de ano. A linha Ibiza, que mescla nobuck e neoprene, tem preço médio de R$ 69,90 a R$ 89,90. Já a linha Califórnia é composta por sandálias clássicas e esportivas com preço médio de R$ 84,90. No D&D Shopping, as sugestões da Tok&Stok são o porta-revistas em MDF tingido com acabamento em verniz, poliuretano e desgaste nas bordas, por R$ 59,00, e o centro de mesa Garimpo, em alumínio fundido, que custa R$ 89,00. Nas lojas da Livraria Saraiva, o livro de fotografias ?Brasil: Lugares e Histórias? custa R$ 68,00. O livro ?100 Anos de Poesia? sai por R$ 65,00. Nas lojas da Livraria Cultura, o livro ?Tempo e Contratempo?, de Millor Fernandes, sai por R$ 86,00, e o livro ?São Bernardo?, de Graciliano Ramos, sai por R$ 76,14. Nas lojas da Livraria Nobel, o livro a ?História da Máfia ? Das Origens aos Nossos Dias?, de Salvatore Lupo, custa em média R$ 50,00. Para quem procura uma moda alternativa e unissex, pode encontrar na loja Será o Benedito, do Shopping Eldorado, a bolsa em lona estilo carteiro, que sai por R$ 98,00. A Hush Puppies está lançando as papetes femininas da linha Búzios que possui forro interno de neoprene e palmilha anatômica. As papetes são encontradas nas cores preta, azul, menta, vermelha, taupe e marmelo, e saem por R$ 90,00. Os roupões em algodão Unissex da M. Martan custam R$ 59,00. As bebidas também são boas opções de presentes. Na importadora La Pastina World Wine as opções são as espumantes Cremant de Bourgogne Perle de Vigne Brut Grande Reserve, do produtor Louis Bouillot, que custam R$ 55,00. A espumante Cremant de Bourgogne Perle Rare Brut Millesime 1996, produzida pelo Grupo Boisset, custa R$ 48,00. A importadora Impexco tem como opção a espumante Cremant de Loire Baronnie D´Aignan AOC 1998, do produtor CVOT, por R$ 69,90. A Estrela traz como novidade as bonecas Cinderela e Bela. A primeira boneca vem com uma coroa de princesa e uma varinha de condão. Já a boneca Bela vem acompanhada por um jogo de xícaras. As bonecas custam, em média, R$ 54,90. A boneca Festa de Aniversário vem acompanhada de um bolo, velinhas, pratos, colheres e garfos. Ao colocar a velinha em cima do bolo e apertar a cereja que o enfeita, a menina grava seu nome, que será repetido na canção de parabéns a você. Quando soprar a vela, a criança ouve os aplausos. A boneca custa R$ 66,90. De R$ 100,00 a R$ 300,00 Na loja Victor Hugo, do MorumbiShopping, a carteira masculina niquelada couro capri sai por R$ 219,00. Na loja Papel Nacional, do Shopping Eldorado, a agenda 2003 em couro, com vários bolsos, zíper e botão de pressão, nas cores preto liso, marrom liso e vermelho lixado, custa R$ 68,00 no tamanho médio, e R$ 78,00 no tamanho grande. A loja Funny tem os seguintes destaques: a sandália rasteira com paetês turquesa por R$ 160,00 e o vestido branco de algodão por R$ 120,00. A loja Quinta Estação sugere a bolsa em papel reciclado italiano, pintadas à mão, com estampas mescladas em cinza, preto, marrom ou branco, e alça em bambu, a partir de R$ 260,00. A loja Suil Perfumaria, do MorumbiShopping, está com promoções como o frasco de 25ml do perfume Angel por R$ 167,00 e a embalagem de 100ml do perfume Higher Dior que custa R$ 170,00. Quem quiser presentear com um eletrodoméstico tem como opção alguns lançamentos da Arno como o Kaleo, com as funções de um processador, liqüidificador, batedor de massas, disco emulsificador e lâminas de fatiar e ralar, e sai por R$ 299,00. E a batedeira Planetária, da Arno, que custa R$ 274,00. Nas lojas da Livraria Saraiva, o livro de viagens ?Amazônia ? A Última Fronteira? custa, em média, R$ 128,00. Nas lojas da Livraria Cultura, o livro de esoterismo ?Manual Completo de Magia para Adolescentes?, de Silver Raven Wolf, sai por R$ 100,44. O livro ?Os Símbolos e Seus Significados?, de Jack Tresidder, custa R$ 126,14. Quem pretende presentear os amigos e familiares com champanhe pode optar pela Drappier Carte D´Or Brut por R$ 132,00, ou pela Drappier Grande Sendrée 95, que custa R$ 189,00. Ambas estão à venda na importadora Zahil Wine House. A Lagarta Luminosa Interativa, da GPC Toys, é uma opção de brinquedo educativo para as crianças. A lagarta toca melodias e possui luzes sincronizadas com diferentes efeitos sonoros musicais e sai, em média, por R$ 100,00. O Lap Top Fun, também fabricado pela GPC Toys, possui 22 atividades divididas em cinco categorias para que as crianças aprendam brincando lições de português, matemática, horas, jogos e música, e custa em média R$ 160,00. Para os meninos uma boa opção é o Transvoltex, carro por controle remoto que se transforma em robô, importado pela Deltagift, que custa em média R$ 250,00. Outra opção é a miniatura do Corvette Z 06, da Autoart, que custa em média R$ 150,00. De R$ 300,00 a R$ 500,00 Para quem pretende presentear com um relógio, uma opção é a linha Aluminium, da Citizen. São modelos analógicos, com calendário e pulseiras em poliuretano. Os modelos masculinos podem ser encontrados nas cores branco, preto, laranja, amarelo e azul. Os femininos, nas cores branco, preto, laranja e amarelo. Os preços variam de R$ 250,00 a R$ 450,00, de acordo com o modelo. A loja de jóias Vivara está lançando para este final de ano a linha Egito com diversas peças como a Flor de Lotus, por R$ 310,00, e o Dove grande, com brilhante, que custa R$ 500,00. Outro lançamento da Vivara é a linha Símbolo, de pingentes de ideogramas chineses. A placa média com pingente custa R$ 300,00, e a placa grande com pingente sai por R$ 380,00. Para quem está procurando presentes femininos, destaque para as bolsas da Elisa Atheniense. A bolsa grande custa R$ 481,80 e a bolsa metalizada sai por R$ 435,60. A Maurício Medeiros traz opções de sandálias. A sandália de pena custa R$ 342,00, e a sandália rasteira com crochê colorido sai por R$ 495,00. Na loja Victor Hugo, do MorumbiShopping, os destaques são a bolsa com duas alças opcionais e a bolsa com alça traspassada, que custam R$ 429,00. Da Samsonite, a mala vertical de bordo Spinner sai em média por R$ 389,00, a bolsa de viagem com rodas de 74 centímetros custa em média R$ 418,00, e o porta terno custa em média R$ 329,00. As lavadoras Fontana, da Arno, que possuem processo de oxiturbilhonamento, oxigenação associada ao turbilhonamento para garantir uma lavagem em menos tempo, custam entre R$ 356,00 e R$ 400,00. A panela de pressão da marca T-Fal de 6 litros custa R$ 399,00. Acima de R$ 500,00 Nas lojas Louis Vuiton, a bolsa Juliette custa R$ 2.740,00, o sapato feminino Monogram sai por R$ 1.300,00, e a bolsa Pappilon - Monogram em formato cilíndrico com alças curtas custa R$ 1.620,00, a pequena, e R$ 2.320,00, a grande. A linha de sapatos masculinos Football da Louis Vuiton, todo em couro com aparência de uma chuteira, custam R$ 1.160,00, as gravatas estampadas saem por R$ 580,00, e a bolsa masculina modelo Viktor em couro Taigá por R$ 3.150,00. Na loja Telesp Celular, do Shopping ABC, o celular Nokia 8280 sai por R$ 599,00. Na loja Fast Shop, do Shopping Center Norte, o DVD LG 5822N custa R$ R$ 539,00 e o aparelho de telefone celular Samsung Colors sai por R$ R$ 1.799,00. A Vivara tem como opção de presente de Natal os relógios da marca italiana Fendi. Os modelos Giro, com pulseira com logo emborrachado, e Selleria, com pulseira de couro, custam R$ 1.496,00. A H. Stern está com as seguintes promoções: brincos em ouro amarelo da Linha Lizard por R$ R$ 2.700,00 e o colar em ouro nobre com safiras e diamantes da Linha Sherazade por R$ 6.300,00. O relógio Super Tough, da Citizen, é outra boa opção. O modelo possui mostrador em aço inox, contêiner monobloco, caixa dupla, coroa rosqueada e pulseira mista de couro e nylon. Pode ser encontrado por um preço médio de R$ 1.400,00. Outro modelo da Citizen em destaque é o Military, em amarelo, verde, preto e laranja (feminino), com preços que variam de R$ 600,00 a R$ 700,00. Outra opção em relógio é o Oposition Square, da Longines. O relógio possui pulseira de aço inoxidável, vidro de cristal de safira anti-risco e o mostrador nas cores preto, branco, cinza ou azul, e sai em média por R$ R$ 2.595,00. O relógio Flagship, da Longines, com pulseira de aço inoxidável ou couro de crocodilo preto ou marrom, vidro de cristal de safira anti-risco e mostrador branco, preto ou cinza, custa a partir de R$ 2.615,00. Presentear os amigos e familiares com cestas natalinas também faz parte da tradição das festas de final de ano. No Empório Santa Maria, as cestas vem recheadas de patês, antepastos, geléias, azeites, biscoitos, chocolates, chás, cafés, panetones, lentilhas, nozes, pistaches e diversas bebidas vindas de toda parte do mundo. Entre as opções estão a Cesta 2003, por R$ 4.850,00, com 40 itens como: a champanhe Don Perigon Brut Moet Chandon de 750ml, o whisky Johnnie Walker Gold Label de 1 litro, charutos cubanos Romeu y Julieta, porta charutos, mostarda com trufas brancas, azeite italiano, biscoitos, torrone, panetone, antepastos, queijos, chás e vinhos franceses e italianos. A Cesta 1, de R$ 2.950,00, possui 59 itens como: a champanhe francesa La Grande Dama Brut Veuve Clicquot de 750ml, a vodka sueca Absolut Mandarin de 750ml, o licor francês Grand Marnier de 700ml, além de vinhos franceses e italianos, patês, antepasto, lentilha italiana, temperos, geleias, biscoitos, panetone, bombons, castanhas, frutas secas e chás. O Empório Santa Maria oferta também a Cesta 3, por R$ 1.180,00, composta por 37 itens como: a champanhe francesa Veuve Clicquot Brut de 750ml, queijos, patês, biscoitos, panetone, geléias, bombons, torrone, frutas secas, nozes, lentilha, antepasto, vinhos italianos e franceses, além do whisky Johnnie Walker Gold Label de 1 litro. A Santa Luzia, loja de alimentos e bebidas importados, trabalha com duas linhas de cestas de Natal: a de presentes, mais sofisticada e com maior número de opções; e a de sortimentos, com produtos mais simples. As cestas de presentes tem embalagens diferenciadas e sofisticadas e com preços que variam de R$ 343,00 a R$ 3.142,00. A cesta de presentes regionais, com produtos específicos, como franceses (Provance), portugueses (Porto) e italianos (Toscana), custam entre R$ 389,00 a R$ 450,00. Para quem pretende entrar em forma em 2003, duas boas opções são bicicleta ergométrica e esteira elétrica. A Bicicleta Ergométrica Horizontal Caloi que possui monitor que permite a medição da distância percorrida, velocidade, tempo, odômetro, batimentos cardíacos e queima de calorias, sai por R$ 870,00. A Esteira Elétrica CL 3003, da Caloi, é dobrável e possui um monitor multifunções que mede a distância percorrida, velocidade, tempo, odômetro, batimentos e queima de calorias, e custa em média R$ 600,00. Telefones das lojas A Quinta Estação - (0xx11) 3082-9199 Acalanto ? 0800-195245 Anéis de Saturno ? (0xx11) 3812-5735 Arno ? 0800-119933 Autoart - (0xx11) 5531 5460 Barred´s ? (0xx11) 4436-7552 Baby Brink ? 0800-195245 Brooksfield - (0xx11) 5181-5835 Caloi ? 0800-7018022 Cast ? (0xx11) 3811-9577 Casa das Cuecas - (0xx11) 5181-7611 Central Surf ? (0xx11) 6192-9635 Chocolates Munik ? (0xx11) 6222-2171 Citizen ? (0xx11) 3931-4300 Deltagift - (0xx11) 3872 0481 Estrela ? 0800-7045520 Eliza Conde (0xx21) 2511-5060 Elisa Atheniense - (0xx31) 3492-8299 Empório Santa Maria ? (0xx11) 3706-5211 Fast Shop ? (0xx11) 6222-2533 Funny ? (0xx21) 2512-8109 GPC Toys - (0xx11) 5183-3951 H.Stern - (0xx21) 2259-7442 Hush Puppies ? (0xx51) 594-3800 Impexco ? 0800-7048466 Kopenhagen ? 0800-100678 La Pastina World Wine ? (0xx11) 3315-7470 Livraria Cultura ? (0xx11) 3170-4033 Livraria Nobel - (0xx11) 6425-0037 Livraria Saraiva ? (0xx11) 3933-3366 Longines ? 0800-303177 Louis Vuitton - (0xx11) 3088-0833 Lojas Americanas - (0xx11) 3812-9551 Maurício Medeiros ? (0xx11) 3085-9525 M. Martan - (0xx11) 4122-9999 Mr. Kisch ? (0xx11) 6192-9318 Pipi Kokó ? (0xx11) 6192-9876 Natura - 0800-11556 O Boticário - 0800-413011 Papel Nacional ? (0xx11) 3812-9581 Puc ? (0xx11) 3819-8534 Santa Luzia - (0xx11) 3897-5000 Samsonite ? 0800-169830 Será o Benedito ? (0xx11) 3813-0402 Siciliano - (0xx11) 4438-5391 Suil Perfumaria ? (0xx11) 5181-7754 Telesp Celular ? (0xx11) 4438-5985 Tok&Stok - 0800-7010161 Victor Hugo ? (0xx11) 5181-8802 Vivara - 0800-111118 West Coast - (0xx11) 563-1155 Zahil Wine House - (0xx11) 3704-7313