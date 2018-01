Veja dicas para acionista da Telesp A Comissão de Valores Mobiliários vai decidir em duas semanas se aprova a operação de troca das ações Telesp por papéis da empresa espanhola Telefónica, sua controladora. Sendo aprovada, as ações Telesp poderão ser trocadas por recibos de papéis da Telefónica. Serão, portanto, recibos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (BDRs - Brasilian Depositary Receipts), mas que equivalem a papéis da Telefónica na Espanha. Os acionistas de Telesp devem manter suas ações em carteira até a esperada troca destes papéis pelos recibos de ações da Telefónica, da Espanha. Esta é a recomendação da Fator Administração de Recursos. Quem ficar com estes papéis até a troca, explica a diretora de investimentos, Roseli Machado, vai poder ter um ganho garantido. Após a troca, será momento novamente de avaliar com cuidado a conveniência de manter os recibos na carteira de investimentos. Ganho efetivo pode vir até antes da troca O motivo desta recomendação, explica Roseli Machado, é o fato de que os papéis de Telesp estão baratos, considerando a relação de troca estabelecida com as ações da Telefónica. No momento do anúncio da operação, a Telefónica estabeleceu um nível de relação de troca para cada tipo de papel. Acontece que depois deste anúncio os preços das ações da Telesp caíram. Considerando esta relação de quantidades, a Telesp estaria sendo vendida atualmente com deságio, ou seja, mas barata do que o devido. Este deságio está variando de acordo com o dia, com mais freqüência no intervalo entre 10% e 13%. Ontem, no fechamento do pregão, este deságio estava na ordem de 15% para as ações preferenciais. Ou seja: quem vender agora está perdendo dinheiro. Ou, vendo do outro lado da operação, quem comprasse Telesp tipo preferencial ontem teria um ganho ao redor 15% até a troca do papel pelos recibos, sempre considerando a relação de troca entre as duas ações, explica a diretora. Realizar este ganho, no entanto, pode demorar de dois a três meses, diz a diretora, tempo estimado para a troca dos papéis. Agora, vale destacar que antes da troca este ganho já pode ser realizado. Assim que o preço das duas ações ficar na paridade, não haverá mais este deságio. Neste caso, não será necessário esperar até a troca. Basta vencer o papel normalmente. Na troca, no entanto, o ganho é certo.